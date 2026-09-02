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安泰淞鶴診所重複使用針頭爆C肝群聚 附近藥師稱已預料「早晚會出事」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
安泰淞鶴診所爆發急性C型肝炎確診，遭新北衛生局勒令停業，今午該診所大門緊閉，無人回應。記者曾原信／攝影
安泰淞鶴診所爆發急性C型肝炎確診，遭新北衛生局勒令停業，今午該診所大門緊閉，無人回應。記者曾原信／攝影

板橋區「安泰淞鶴診所」爆發11例急性C型肝炎確診個案，經查診所護理師將針頭留置在藥瓶並重複抽取藥品，涉及醫療感染控制風險，遭新北衛生局勒令停業。今午該診所大門緊閉，診所拒絕回應，僅在一樓外牆張貼有暫停業務公告，附近一家藥局藥師透露，該診所長期為節省成本長期使用空針，早晚會出事。

安泰淞鶴診所因爆發C型肝炎群聚感染，今午診所未對外營業，僅在外牆張貼公告寫著「本院經新北市政府認定違反若干感染措施，自即日起暫停一切業務，若日後恢復一般醫療業務將另行公告」，記者多次撥打診所電話都無人接聽。

附近一家藥局藥師表示，很久以前就常聽聞診所護理師會把已注射過病人後的針劑再次去抽取大瓶裝藥水，就是俗稱的空針，當下一個病人使用時就易導致藥瓶交叉感染，且有其他家護理師親眼目睹，目的就是為了省一隻10幾塊錢的針劑，也沒能省多少錢卻要這要做，實在沒必要。

藥師說，這家診所在三年多前易主，但業績一直未見起色，且有病患抱怨收費愈來愈貴，病患也不斷流失，來看病的病人只要哪裡酸痛，醫生就建議病人打針，會爆發這起群聚事件一點都不感到意外。

由於疾管署今午公布診所爆發C肝群聚確診訊息，診所附近民眾特地前來查看，林姓民眾還向現場守候媒體表示，他上周感冒還來診所打針，打完一針病就好了。記者追問是打哪一類針劑？林先生回說「我也搞不懂是消炎針還是營養針?」還強調每次打都很有效。

另名張姓患者表示前幾天因被寵物咬傷，前來診所打破傷風及消炎針，他表示目前身體沒有異狀，更直呼自己應該不會運氣這麼差被感染吧，且當天他是看著護理師拿新的藥品跟新的針頭打針，但今天爆發此事件，以後若要打針可能還是找別家診所比較安心。

今午許多網友在診所GOOGLE留言、給評價，有人直轟「現在什麼年代了還在共用針頭，弄到C肝群聚」。也有網友稱「害病患及就醫民眾得C肝，大家以後要注意這診所的醫生跟護理師之後去向」、「連最基本的常識都沒有還開什麼診所啊？」

安泰淞鶴診所爆發急性C型肝炎確診，遭新北衛生局勒令停業，今午該診所大門緊閉，無人回應，牆上張貼停業公告。記者曾原信／攝影
安泰淞鶴診所爆發急性C型肝炎確診，遭新北衛生局勒令停業，今午該診所大門緊閉，無人回應，牆上張貼停業公告。記者曾原信／攝影

安泰淞鶴診所爆發急性C型肝炎確診，遭新北衛生局勒令停業，今午該診所大門緊閉，無人回應。記者曾原信／攝影
安泰淞鶴診所爆發急性C型肝炎確診，遭新北衛生局勒令停業，今午該診所大門緊閉，無人回應。記者曾原信／攝影

安泰淞鶴診所爆發急性C型肝炎確診，遭新北衛生局勒令停業，今午該診所大門緊閉，無人回應。記者曾原信／攝影
安泰淞鶴診所爆發急性C型肝炎確診，遭新北衛生局勒令停業，今午該診所大門緊閉，無人回應。記者曾原信／攝影

藥師 診所 肝炎 疾管署

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