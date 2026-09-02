急性C型肝炎群聚事件 新北勒令診所停業、負責醫師移付懲戒

新北市衛生局今年8月12日接獲2例同一家人急性C型肝炎通報，經疫調並主動採檢家庭接觸者後，再增1例確診，共計3例。衛生局進一步調查發現，3名個案均曾至板橋區「安泰淞鶴診所」就醫並接受靜脈注射服務，隨即擴大回溯比對114至115年新北市急性C型肝炎確診個案，8月25日再接獲通報1例，發現共有11例個案曾至該診所接受注射。疾管署做病毒核酸序列比對，相關個案病毒基因序列相似度高達99.7%至100%，具有高度同源親緣性，研判為同一群聚事件。

衛生局表示，接獲通報後即會同疾病管制署及專家展開流行病學調查，並稽查診所感染管制作業，發現現場有多項違規缺失，包括針頭留置於藥瓶並重複抽取藥品，以及於藥品準備區或非治療區放置預先填充藥品的針筒等，均涉及醫療感染控制風險。綜合流行病學調查結果及病毒核酸序列比對結果，研判本案為診所內發生之急性C型肝炎群聚事件。

為防止感染擴大及保障民眾健康，衛生局於8月27日依據傳染病防治法第32條及67條暫停該診所注射相關業務，依67條最重罰鍰金額裁罰30萬元，經疾管署病毒基因序列比對，再於9月1日依同法條勒令該診所即日起停止所有業務，至複查結果合格為止；另將負責醫師移付懲戒，最重可廢止醫師證書。目前確診個案皆已症狀緩解並出院，衛生局將主動聯繫個案並持續提供關懷與追蹤，以確保民眾健康權益。

衛生局指出，為及早發現可能感染者，將主動聯繫曾於該診所接受注射治療的民眾，安排免費抽血檢查。凡於114年7月1日至115年8月27日期間，曾至「安泰淞鶴診所」接受針劑治療者，均可至新北市29區衛生所接受抽血檢查，衛生局呼籲符合上述條件的民眾儘速接受檢查，以掌握自身健康狀況。

衛生局提醒，急性C型肝炎主要是透過感染者的血液進入人體而造成傳染，民眾應避免不必要的注射行為，並切勿與他人共用針具、注射器等器具，以降低感染風險。如經醫師診斷為急性C型肝炎，應依醫囑定期至醫療院所接受追蹤及治療。衛生局也呼籲各醫療機構提供醫療照護時，務必落實標準感染管制措施，確保病人及醫療工作人員的健康與安全。倘有相關問題，可撥打防疫專線02-22586923 或 0911183353。