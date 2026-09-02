影／板橋安泰淞鶴診所爆C肝群聚11人染疫 遭勒令停業罰30萬

新北市板橋安泰淞鶴診所有2例急性C肝患者，經疫調發現，有11名急性C肝確診病例，都在同一間診所有過「注射暴露史」。

疾管署今下午2點召開臨時記者會，由疾管署長羅一鈞、發言人林明誠、防疫醫師李彥儀、亞東醫院教學部主任暨感染科醫師廖俊星及新北市政府衛生局副局長馬景野出席，說明新北市板橋區安泰淞鶴診所發生急性病毒性C型肝炎群聚事件。

調查指出，個案均曾至該診所施打營養針，其中9名病毒基因序列相似度高達99.7%至100%，研判具高度同源性。實地查核更揪出針頭重複使用、預抽針筒藏床底等9項嚴重感染管理缺失。新北市府已勒令該診所全面停業、重罰30萬元，並擴大通知114年7月1日起曾接受針劑注射的民眾抽血篩檢。