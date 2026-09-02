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回響／活體捐腎放寬 衛福部：方向正確 規畫中

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

本報「陽光行動」專題報導內容為腎臟器捐移植困境，醫界呼籲，放寬腎臟捐贈條件。衛福部石崇良表示，台灣步入超高齡社會，器捐來源勢必受到影響，在倫理、法律規範下，放寬器官捐贈條件，屬於正確方向，政府持續研究規畫中。

衛福部於二○一二年放寬肝臟活體捐贈對象，五親等內血親及姻親皆可捐贈，且年齡降為十八歲；相較之下，腎臟活體捐贈仍限於五親等內血親與配偶，且必須年滿廿歲。

因腎臟來源有限，台灣等待腎臟移植人數始終高居所有器官移植等候名單之首，目前即有八六四三人排隊等候中。

石崇良表示，國人愈來愈長壽，而衛福部積極推動病人自主、安寧善終，以致器官老化，對器捐來說，也形成重大挑戰；隨著再生醫療發展，美國已有基因編輯豬器官的成功案例，有望突破異種移植組織排斥性高的困境。

「未來台灣推動再生醫療，也應著重器官移植發展。」石崇良說，再生醫療或許成為解決器官短缺的一大利器。不論是再生醫療、放寬姻親器捐等議題，均需修法，例如「再生醫療法」、「人體器官移植條例」，衛福部將持續推動。

對於腎臟捐贈對象可否放寬至姻親，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前會限制於五親等，原因在於器官移植的相容性及成功率，器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心將召開內部會議，做成決議之後，再與衛福部討論。

至於是否放寬全體捐贈者年齡自二十歲以上，下修至十八歲，這涉及修法，將交由病主中心研議。

「器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心」董事長李明哲即將於本月廿日卸任，石崇良昨證實，董事長一職，將會由衛福部次長莊人祥兼任。

石崇良表示，器捐中心正處於轉型階段，從過去器官登錄、捐贈、勸募等業務，擴大至推動病人自主、「病主法」、安寧緩和等，莊人祥將負責推動相關事宜。

石崇良強調，「病人自主權利法」修法草案已在立法院完成黨團協商，其中最大變革是放寬諮商機構條件，不再只限於醫療機構，第一階段將納入養護機構，方便住民瞭解「預立醫療決定」的重要性，希望下個會期三讀通過。

衛福部 石崇良 器官移植

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