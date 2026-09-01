陽光行動／1年潛在器捐者估5千人 實際人數不到2%

統計至今年七月卅一日，國內等待器官捐贈人數有一一七八六人，以等候腎臟人數最多，達八六四三人，但捐贈人數僅九十三人。衛福部醫事司長劉越萍坦言，近兩年部分器官移植負面新聞影響器捐氛圍與意願，器捐人數較一一二年高峰時期下滑，盼社會各界推廣正確觀念，讓更多等待移植的病人獲得重生機會。

台北榮總移植外科主任劉君恕指出，政府推動器官捐贈卅年，近十年大愛器捐數量未提升，台灣器捐制度師法美國，美國只要個人曾表示同意器捐，醫院與家屬一定尊重個人意願；反觀台灣，即便生前簽署了器捐卡，只要家屬不同意，器捐就無法進行。

應推大愛捐贈非活體

分析近年國內器官捐贈來源，也出現明顯變化，大愛捐贈減少，活體捐贈比率上升。但器官捐贈移植登錄中心董事長李明哲表示，「成熟的社會，應該優先發展大愛器官捐贈，而不是依賴活體捐贈。」活體捐贈本質上仍是對健康個體進行手術，存在醫療倫理上的「不傷害原則」考量，不應讓健康人承擔風險，所以應該鼓勵大愛器官捐贈。他也強調，台灣潛在器官捐贈者並不少，一年可能有五千名潛在捐贈者，但實際轉化比率不到百分之二。

日前中山醫大附醫副院長陳堯俐因違反「人體器官移植條例」及醫學倫理規範被廢照。李明哲當時受訪表示，不支持仲介器官，但民眾赴海外移植的根本問題在國內器官「供需失衡」。但供需失衡的說法遭民代質疑，認為台灣不可能也不應該達到「器官供需平衡」。

缺穩定移植生態系統

李明哲說，器官移植的「平衡」並非大家想像的「缺十個器官就有十個器官捐贈」，而是透過等待移植人數與實際移植人數差距、器官捐贈同意率、等待期間死亡或退出名單人數、等待時間長短，及活體捐贈與大愛捐贈比率等指標，建立一套能穩定運作、兼顧開源與節流的移植生態系統。

他舉例，美國腎臟移植平均等待兩年半至三年，顯示這是可達成的目標。台灣器官捐贈同意率僅百分之十七至廿，遠低於部分國家約六成的水準。國內目前約八千多人等待腎臟移植，若器官捐贈轉換率提高至六成或是八成，為現況三至四倍，每年完成移植人數可望超過一千兩百人，若不增加新等待者，約六年可逐步消化現有等待名單。

器捐法規與執行陷困

如何提升大愛器捐比率，要從法令、文化面著手。例如倡議落實「心臟停止循環後器官捐贈」（ＤＣＤ），台灣已建立指引，但實務上面臨法規與執行困境，例如非病死或可疑非病死個案，是否能進行器官捐贈，醫療端與檢調單位認知仍有落差。李明哲說，ＤＣＤ牽涉死亡判定、檢察官相驗與器官保存時間等問題，需高度跨專業協調，但制度未完全銜接，執行上保守，如果未來制度能銜接，可提升器官來源。

推動器官捐贈仍面臨文化挑戰。李明哲坦言，器官捐贈本質是利他行為，但社會普遍較難將「死亡後幫助他人」視為自身利益，推廣不易。器官捐贈應被視為生命末期照護的一項重要選擇，而非臨時決定。