尼泊爾西藏洪災奪1400命 救難人員聚焦搜救3處隧道受困者

尼泊爾當局今天表示，當地發生嚴重洪災迄今近兩週，死亡人數上升至1357人、5326人失聯；若加計中國官媒統計43人死亡、519人失蹤，合計1400人喪生、5845人下落不明。

綜合法新社與路透社報導，上月26日，尼泊爾與中國邊境發生冰川與山體崩塌，沖毀道路、橋樑和房屋，現在尼泊爾的救援行動已進入第14天。

尼泊爾國家減少災害風險管理局（NDRRMA）指出，救難人員目前將搜救重點放在3處水力發電廠的隧道，認為可能仍有工人受困其中。

數百名水力發電工程人員目前下落不明。不過，4日救援人員從隧道深處成功救出2名尼泊爾人，5日又救出1名中國男子，這讓人們燃起希望，認為仍有其他受困者可能生還。

尼泊爾國家減少災害風險管理局局長烏普瑞提（Dharam Raj Uprety）受訪時說：「我們的搜救行動持續進行。」「我們希望至少3處工程現場還有人倖存，正在這些地點加緊行動。」

尼泊爾外交部表示，尚未放棄尋找生還者的希望。包括來自中國、印度、韓國的外國專家正在協助尼泊爾救難團隊。