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尼泊爾西藏洪災奪1400命 救難人員聚焦搜救3處隧道受困者

中央社／ 加德滿都8日綜合外電報導
在尼泊爾貝特拉瓦蒂（Betrawati），尼泊爾軍隊士兵在一處因近期山洪暴發而損毀的房屋廢墟中搜尋遇難者遺體。美聯社
在尼泊爾貝特拉瓦蒂（Betrawati），尼泊爾軍隊士兵在一處因近期山洪暴發而損毀的房屋廢墟中搜尋遇難者遺體。美聯社

尼泊爾當局今天表示，當地發生嚴重洪災迄今近兩週，死亡人數上升至1357人、5326人失聯；若加計中國官媒統計43人死亡、519人失蹤，合計1400人喪生、5845人下落不明。

綜合法新社與路透社報導，上月26日，尼泊爾與中國邊境發生冰川與山體崩塌，沖毀道路、橋樑和房屋，現在尼泊爾的救援行動已進入第14天。

尼泊爾國家減少災害風險管理局（NDRRMA）指出，救難人員目前將搜救重點放在3處水力發電廠的隧道，認為可能仍有工人受困其中。

數百名水力發電工程人員目前下落不明。不過，4日救援人員從隧道深處成功救出2名尼泊爾人，5日又救出1名中國男子，這讓人們燃起希望，認為仍有其他受困者可能生還。

尼泊爾國家減少災害風險管理局局長烏普瑞提（Dharam Raj Uprety）受訪時說：「我們的搜救行動持續進行。」「我們希望至少3處工程現場還有人倖存，正在這些地點加緊行動。」

尼泊爾外交部表示，尚未放棄尋找生還者的希望。包括來自中國、印度、韓國的外國專家正在協助尼泊爾救難團隊。

尼泊爾 西藏 洪災 土石流 冰川 災害

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中尼山洪迄今造成1300多人罹難、逾5000人下落不明。路透8日獨家還原2名水力發電廠工人受困隧道9天後奇蹟獲救的過程。原來，山洪來襲時，他們躲進一條向上傾斜的電纜隧道，在距出口約160公尺處找到一處沒被洪水完全淹沒的空間，靠著殘存空氣與喝泥水撐過漫長9天；救難人員則在豪雨、坍塌與厚達30公尺土石阻隔下爭分奪秒開挖，直到第10天凌晨，終於聽見疑似人聲，隨後在燈光下看見一隻手。

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