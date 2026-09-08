2工人困尼泊爾隧道奇蹟獲救過程曝光！喝髒泥水撐9天 躲1處逃死劫

中尼山洪迄今造成1300多人罹難、逾5000人下落不明。路透8日獨家還原2名水力發電廠工人受困隧道9天後奇蹟獲救的過程。原來，山洪來襲時，他們躲進一條向上傾斜的電纜隧道，在距出口約160公尺處找到一處沒被洪水完全淹沒的空間，靠著殘存空氣與喝泥水撐過漫長9天；救難人員則在豪雨、坍塌與厚達30公尺土石阻隔下爭分奪秒開挖，直到第10天凌晨，終於聽見疑似人聲，隨後在燈光下看見一隻手。

路透訪問12名家屬、工程師、政府官員及救難人員，並查閱現場文件與救援資料，重現這場生死救援。

8月26日上午7時30分，馬哈詹（Kabir Maharjan）上工前打電話給妻子希拉（Hira Shova Maharjan）說：「我要進隧道了，裡面不會有訊號。」約1小時後，朗當利龍峰冰川崩塌，引發山崩與洪水，巨浪沿特里蘇里河谷沖毀村莊，淹沒沿線12處水力發電設施，當時共有近900名工人在相關設施內。

首都加德滿都的電力官員起初並未警覺，直到監控螢幕上的電廠訊號一座接一座消失，宛如骨牌倒下，才意識到情況不對。上午9時15分，希拉打給丈夫卻無人接聽的2分鐘後，上特里蘇里3A水力發電廠（Upper Trishuli 3A）收到「撤離」命令。

機械領班薩哈（Sanjay Sah）隨即在地下廠房各樓層間奔走，逐一警告同事。部分工人逃出後仍遭巨浪捲走。救難人員事後發現一座逃生梯，如果工人當時知道位置，隧道內多達2/3的人可能有機會逃生，但他們當時「根本不知道該往哪裡走」。

混亂中，薩哈與馬哈詹躲進一條向上傾斜、較不易遭洪水灌入的電纜隧道，在距出口約160公尺處找到一處殘存空氣的空間。馬哈詹後來向妻子形容，他們就在「隧道的轉角、邊緣」。兩人沒有食物，薩哈靠念誦印度教禱詞支撐，馬哈詹則泡在泥水中，只能喝泥水維生。

隧道外，救難人員同樣與時間賽跑。4條通道全被泥土、岩石與殘骸堵死，部分埋在15至30公尺土石下；豪雨又數度灌滿剛挖出的坑道，幾小時成果瞬間化為烏有。救難人員花了近6天才抵達隧道入口，朝裡面呼喊時卻沒有任何回應。第9天晚間，救援再遭泥石堵住，團隊改以高壓水柱沖開4至5公尺通道，卻又遇豪雨引發坍塌，一度連救難人員自己都受困。

直到第10天凌晨4時，救難人員終於聽見不明聲響。他們一次次關掉機具引擎，在黑暗中大喊：「你在哪裡？有人嗎？」起初無法確定是生還者還是回音，直到燈光照進泥濘通道，他們看見了一隻手。

雙方仍隔著5至10公尺泥土與殘骸。上午7時，士兵終於鑿開一個小洞，黑暗另一頭傳來「hunuhuncha」一詞，大意是：「我們在這裡。」

兩人獲救時都已無法站立，滿臉泥濘的薩哈由救難人員揹出，傷勢較重的馬哈詹則以擔架抬出，當時他處於極度精神恍惚狀態。馬哈詹送醫接受腿部傷口手術後，甚至一度認不出妻子，但現在已改善。對曾以為丈夫再也回不來的希拉而言，馬哈詹能活著回來已是奇蹟。她說：「他獲得了第二次生命。」