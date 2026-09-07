國際關切！陸首邀CNN等8外媒深入西藏吉隆土石流受災核心區採訪

中國外交部發言人毛寧今天表示，由於國際媒體高度關注吉隆土石流災害，希望進入災區採訪報導，中方邀請8家外媒記者進入受災的核心區，了解災情救援及恢復重建的進展，並參加西藏自治區舉行的中外記者見面會。

毛寧表示，經過夜以繼日的搶修、初步打通災區道路後，中方邀請美國全國廣播公司、美國有線電視新聞網（CNN）、路透社、今日俄羅斯電視台、印度報業托拉斯等8家外媒進入現場聯合採訪。

她說：「相信大家也看到了相關媒體發布的報導。中方將繼續全力開展搜救和善後處置，及時發佈關於災情和救援行動的最新情況。」

根據央視新聞此前報導，9月5日至6日，中國國務院新聞辦公室會同外交部，組織境外媒體記者赴西藏吉隆土石流災害現場採訪。來自美國、英國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、新加坡、巴西等國家和地區的媒體記者參加採訪。記者團深入吉隆口岸受災核心區等救災一線，了解災情、救援及恢復重建進展。

西藏吉隆縣「8．26」土石流災害應急救援前方指揮部消息，截至5日晚間6時，災害造成43人遇難，519人失聯。

外媒此前指出，外國記者不允許進入西藏報導，但國際媒體可自由前往尼泊爾。對此，中國外交部發言人郭嘉昆回應，中方信息發布公開、透明、及時，「借災情搞惡意抹黑和炒作不得人心」。

美國駐中國大使館日前在社群平台X發文，公開要求中方提供更多信息，包括搜救進展、遇難者身分、受災外國公民情況。