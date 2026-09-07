尼泊爾洪災奪逾1380命 哀悼期最後一天仍持續搜救

尼泊爾民眾今天懷著悲痛心情，迎來傳統印度教哀悼儀式的最後一天，悼念洪災中的罹難者。目前政府仍持續進行搜救行動，過去幾天已有4人奇蹟生還獲救。

路透社報導，尼泊爾內政部發布聲明表示，在這個擁有3000萬人口、印度教徒占多數的國家，政府機關及駐外使館今天降半旗，以紀念死者逝世後第13天。信徒視這一天為哀悼期的最後一天，並透過宗教儀式及供奉食物來追悼亡者。

8月26日，一處冰川崩解引發大量泥石崩塌，沖入尼泊爾與中國西藏交界的河流，沖毀城鎮與村莊，並將道路及公路掩埋在大量土石之下。

這起災害至少造成1380人死亡，另有超過5500人失蹤。

近幾天，尼泊爾搜救隊已救出4人，其中包括1名中國公民，他於6日從隧道中獲救。其餘3人包括2名水力發電設施工作人員，他們於5日從另一處隧道獲救；以及1名尼泊爾女子，她6日從遭掩埋的住家獲救。

尼泊爾軍方發言人巴斯奈特（Raja Ram Basnet）表示，搜救行動目前集中在當地的水力發電站，當局相信這些地點可能仍有生還者。

尼泊爾國家緊急行動中心（NEOC）官員鮑德爾（Phanindra Paudel）告訴路透社：「由於洪災地區的搜救行動仍在進行，因此政府沒有針對哀悼期最後一天安排任何活動。」