聽新聞
0:00 / 0:00

尼泊爾老婦受困倒塌房屋10天奇蹟生還 家人已辦喪禮

中央社／ 加德滿都6日綜合外電報導

尼泊爾近日洪災肆虐，一名老婦人受困倒塌的房屋內10天，搜救人員在第11天聽見微弱呼聲，發現她依然倖存，而她的家人已經為她進行喪禮儀式。

綜合路透社及印度時報（Times of India）報導，尼泊爾64歲婦人希瑞斯塔（Chandika Kumari Shrestha）在毀滅性洪災中失蹤後，她的家人仍持續尋找其下落8天，她的房屋遭洪水沖走，搜救工作也愈形困難。

家人最終接受她可能已經死亡的事實，開始以吉祥草（kusha grass）製作替代遺體的人形，在加德滿都舉行喪葬儀式。

但到了第11天，搜救人員在一棟遭掩埋的房屋下方聽見微弱聲音，發現希瑞斯塔仍然倖存，當時她部分身體受困於泥土中。

當地警官達納爾（Mahendra Darnal）表示：「這棟4層樓房被洪水沖走，房子留在流沙中央。我們在附近走動時，聽到有人喊『救救我』。」

達納爾指出：「我一直與家屬保持聯繫，而他們當時已經開始為期11天的服喪期。」

希瑞斯塔是貝特拉瓦提村（Betrawati）數百名失蹤者之一。當地是尼泊爾洪災受創最嚴重的地區之一，救援人員仍持續尋找失蹤者，並挖出數十具遺體。

尼泊爾 喪禮 家人 土石流 西藏

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

尼泊爾洪災10天後 陸男獲救「燈光照眼前一度不敢相信」

尼泊爾邊境洪災 失蹤朝聖者家屬控「完全沒消息」要求北京給交代

尼泊爾與西藏洪災摧毀吉隆口岸 路透直擊蕩然無存

沙德爾強降雨釀災 江西遂川土石流已致2死10失聯

相關新聞

尼泊爾老婦受困倒塌房屋10天奇蹟生還 家人已辦喪禮

尼泊爾近日洪災肆虐，一名老婦人受困倒塌的房屋內10天，搜救人員在第11天聽見微弱呼聲，發現她依然倖存，而她的家人已經為她...

尼泊爾洪災10天後 陸男獲救「燈光照眼前一度不敢相信」

中尼邊境泥石流發生10天後，尼泊爾救援人員5日再救出2人，其中包括從當地特里舒利1號水電站隧道裡救出的中國公民陸海濤，陸海濤生命體徵平穩，但有輕度體溫過低跡象，經送醫已無大礙。陸海濤稱看到搜救人員的燈光靠近時，一度不敢相信自己能獲救。中國駐尼泊爾大使張茂明稱陸海濤生還是奇蹟。陸海濤生還消息也重燃中國失聯者家屬的希望。至於為何中方至今沒有發現倖存者，專家稱與泥石流填密充實，搜救儀器難突破等因素有關。

尼泊爾邊境洪災 失蹤朝聖者家屬控「完全沒消息」要求北京給交代

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日遭暴洪重創，兩地合計死亡人數破1300人、逾5600人下落不明，赴西藏朝聖失聯外籍人士的家...

西藏吉隆土石流增至43死、519人失聯 罹難人數續攀升

據央視新聞報導，西藏自治區吉隆縣「8．26」土石流災害應急救援前方指揮部消息，截至5日晚間6時，災害造成43人遇難，51...

尼泊爾與西藏洪災摧毀吉隆口岸 路透直擊蕩然無存

尼泊爾北部與中國西藏的邊境地區日前遭暴洪土石流重創，中方吉隆口岸被徹底摧毀，路透社今天赴現場直擊，約20名中國救援人員用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。