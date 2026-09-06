西藏吉隆土石流增至43死、519人失聯 罹難人數續攀升

據央視新聞報導，西藏自治區吉隆縣「8．26」土石流災害應急救援前方指揮部消息，截至5日晚間6時，災害造成43人遇難，519人失聯。

尼泊爾北部與中國西藏的邊境地區8月26日遭暴洪土石流重創。截至5日晚間，在西藏一側救出2人，43人遇難，519人失聯，發現遺物993件。罹難人數持續攀升，獲救人數始終維持在2人。

直到災難發生10天後，中國國務院新聞辦公室和外交部才組織境外媒體記者赴西藏吉隆土石流災害現場採訪，並於6日下午在當地舉行中外媒體見面會。

官員在中外媒體見面會上介紹，此次災害外籍失聯人員261人，涉及23個國家，已經透過外交管道及時向相關國家駐中國使館通報有關訊息。透過中尼防災資訊通報機制，中方每日向尼通報氣象、水文、冰湖冰川等信息。