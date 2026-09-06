聽新聞
0:00 / 0:00
西藏吉隆土石流增至43死、519人失聯 罹難人數續攀升
據央視新聞報導，西藏自治區吉隆縣「8．26」土石流災害應急救援前方指揮部消息，截至5日晚間6時，災害造成43人遇難，519人失聯。
尼泊爾北部與中國西藏的邊境地區8月26日遭暴洪土石流重創。截至5日晚間，在西藏一側救出2人，43人遇難，519人失聯，發現遺物993件。罹難人數持續攀升，獲救人數始終維持在2人。
直到災難發生10天後，中國國務院新聞辦公室和外交部才組織境外媒體記者赴西藏吉隆土石流災害現場採訪，並於6日下午在當地舉行中外媒體見面會。
官員在中外媒體見面會上介紹，此次災害外籍失聯人員261人，涉及23個國家，已經透過外交管道及時向相關國家駐中國使館通報有關訊息。透過中尼防災資訊通報機制，中方每日向尼通報氣象、水文、冰湖冰川等信息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。