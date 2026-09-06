尼泊爾與西藏洪災摧毀吉隆口岸 路透直擊蕩然無存

尼泊爾北部與中國西藏的邊境地區日前遭暴洪土石流重創，中方吉隆口岸被徹底摧毀，路透社今天赴現場直擊，約20名中國救援人員用機具、鏟子及探測器持續搜索數百名失蹤者。

吉隆口岸連接著中國西藏地區和尼泊爾，歷經8月26日尼國一側冰川崩塌引發的暴洪土石流後，此處已經成為這場災難之象徵地點。

路透社和其他通訊社記者在中國外交部安排下，前往位於狹窄河谷之中的吉隆口岸。

現場影片與照片顯示，原本有5層樓高的中國海關大樓完全消失。

目前唯一肉眼可見建築結構，是位於半山腰的一座方形水塔設施。

今天下午，大約20名救援人員使用鏟子挖掘土石，幾台挖土機則在一旁待命。

這場土石流災情迄今導致尼中兩國逾1300人喪命，還有超過5000人依然失蹤。

美國駐中國大使館近日已在社群媒體X平台發文，公開要求中方提供更多資訊，包括搜救進展、遇難者身分、受災外國公民情況，以及吉隆口岸的出入境紀錄。