喜馬拉雅暴洪土石流10天後 1尼泊爾女性1中國公民獲救

尼泊爾軍方發言人今天表示，努瓦科特鎮（Nuwakot）暴洪災難發生10天後，救難人員從一間房屋裡救出一名生還的女性。官員表示，她已經被空中後送到首都加德滿都。

美聯社報導，根據尼泊爾國家減少災害風險管理局（National Disaster Risk Reduction and ManagementAuthority, NDRRMA）統計，8月26日因疑似冰河崩塌引發暴洪及土石流，已經造成至少1300人罹難、超過5000人失聯。

根據尼泊爾總理辦公室的社群媒體貼文，救難人員今天從尼泊爾一個水力發電隧道中救出一名生還的中國籍男性。

此一最新救援行動使得從翠蘇里水力發電計畫（Trishuli Hydropower Project）救出的倖存者總數來到3人。兩名尼泊爾籍工人昨天從翠蘇里3A水力發電廠（Trishuli 3A Hydropower Station）隧道中獲救。

尼泊爾軍方表示，這次救援是由尼泊爾軍方人員及韓國救災專家組成的聯合救援隊，在長達225公尺隧道內救出這名男子，目前他正接受健康評估。影像顯示他由直升機進行後送，途中有軍方醫護人員協助檢查。

當局表示，尼泊爾全國12處水力發電計畫有約900名工人失蹤，其中約500人據信受困各處隧道中。