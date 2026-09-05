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輝達黃仁勳捐1,000萬美元 助尼泊爾災後復原

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捐款1,000萬美元，協助尼泊爾從毀滅性的洪災中復原。《加德滿都郵報》說，這筆捐款是8月26日洪災發生以來，尼泊爾從科技公司獲得的最大筆財務援助，也是目前該國復原重建工作所獲得的企業捐款中，金額最大的一筆。

喜馬拉雅銀行執行長拉納在社群平台上表示，輝達和黃仁勳的捐款已透過喜馬拉雅銀行存入尼泊爾成立的「總理災害救濟基金」。

尼泊爾財政部長瓦格勒（Swarnim Wagle） 在X平台發布一段影音訊息，感謝黃仁勳的捐助，提到這筆捐款讓「總理災害救濟基金」現在收到的捐款超過100億尼泊爾盧比（6,600萬美元）。他說：「希望黃仁勳的善舉，能啟發許多其他個人和機構伸出援手。」

尼泊爾當地媒體報導，輝達全球逾4萬名員工當中，有50多位尼泊爾籍員工，其中有人提議救助洪災受害者，進而促成輝達這筆大額捐助。

上周嚴重洪災發生後，尼泊爾已接受到多國政府和國際機構的人力、物力與財務援助。

輝達 黃仁勳 尼泊爾 土石流

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