聯合國為尼泊爾洪災募集5000萬美元 以援助災區民眾

聯合國今天呼籲各界伸出援手，希望募集5000萬美元，以援助尼泊爾受毀滅性洪災影響的8萬4000多名災民，並警告冬季腳步正快速接近。

法新社報導，中國與尼泊爾邊境山區8月26日發生冰川崩塌，引發暴洪，造成兩國1300多人死亡，5600多人失聯。

聯合國駐尼泊爾辦事處表示：「時間對他們不利…對倖存者而言，這場洪災幾乎剝奪維持日常生活所需的一切。」

聯合國駐尼泊爾辦事處在聲明中表示：「聯合國駐尼泊爾團隊與合作夥伴正募集近5000萬美元，以向受創最嚴重的社區提供現金、食物、避難所、乾淨飲用水、醫療保健與其他救命援助。」

聯合國聲明說：「衛生當局已在安置中心密切監測發燒與腹瀉情況。」

聯合國還說：「人類遺體和數千頭死亡家畜仍在廢墟中，增加傳染病爆發的風險。失去家園的家庭必須在幾週內，而非幾個月內獲得耐用的避難所。」

聯合國初步評估指出，尼泊爾洪災造成建築物損失就達1億5800萬美元，並警告包括道路、橋樑、農地毀損及人道援助成本在內的總損失將遠高於此。

尼泊爾當局表示，重建費用可能高達數十億美元。