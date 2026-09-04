尼泊爾洪災隧道搜救遇阻 WhatsApp專家群組即時馳援

尼泊爾和西藏邊界山區發生暴洪迄今近10天，搜救人員仍不放棄任何希望，試圖在遭洪水摧毀的水力發電廠隧道內搜尋可能的生還者，通訊軟體WhatsApp的一個專家群組也協助指引搜救人員展開救援行動。

路透社報導，這個由工程師在8月26日大水、泥沙與巨石湧入尼泊爾翠蘇里（Trishuli）山谷前就成立的WhatsApp專家群組，在搜救倖存者的過程中，與直升機和重型機械一同發揮重要作用。

當地6座水力發電廠通報失蹤約900人，當局希望其中有些人可能因為在隧道內工作或躲入隧道而逃過一劫。這6座水力發電廠中，目前至少3座仍在施工。

在洪災發生9天後的今天，一名國會議員表示，搜救工作出現第一道曙光，有2人從與上翠蘇里3A水力發電廠（Upper Trishuli 3A）相連的隧道中獲救。

由於暴洪在山谷堆積了220萬噸泥沙與碎屑，導致目前連找到部分隧道的入口都很困難。這些隧道原本是用來引水，或作為進入水力發電設施的通道。

●請傳給我平面圖

一名政府官員8月29日在這個WhatsApp專家群組發出訊息：「可以傳給我奇里米（Chilime）的平面圖嗎？」當時搜救人員正在靠近中國邊境山區搜尋遭掩埋的奇里米水力發電廠。

幾分鐘後，群組聊天室有人上傳該電廠的平面配置圖，以及進出隧道的詳細資訊。這個群組後來擴大，納入更多專家支援搜救工作。

尼泊爾獨立電力生產商協會（Independent PowerProducers' Association）8月31日表示，奇里米水力發電廠可能至少有8人受困；尼泊爾電力局（NepalElectricity Authority）官員則表示，更南方的拉蘇瓦嘉迪（Rasuwagadhi）水力發電廠可能有多達46人受困。

路透社採訪了包括政府與軍方官員、工程師、倖存者以及失蹤工人的家屬等十多人。他們描述在毀壞的水力發電廠隧道中展開搜救的努力，以及專家如何透過WhatsApp提供即時指導。

尼泊爾軍方發言人巴斯奈特（Raja Ram Basnet）告訴路透社：「洪水改變了隧道周圍的地形和結構，泥沙、土壤與其他碎石也堆積在隧道內。這並非一般的隧道封閉。」

路透社8月31日拍攝的影像顯示，在奇里米水力發電廠，一個巨大的隧道入口不遠處，洪水帶來的泥沙碎石已堆積到接近天花板的高度。

尼泊爾邊境山區上週冰川崩塌引發的洪水造成1200多人死亡，仍有4000多人失蹤，其中包括可能受困在隧道內的人。

除了奇里米電廠之外，搜救人員還在山谷中的另外5座水力發電廠展開搜尋。這些發電廠屬於不斷擴大電網的一部分，為全國提供電力，並出口多餘的電力。這場洪水摧毀了尼泊爾10%的發電能力。

●透過WhatsApp尋求隧道網絡建議

在拉蘇瓦嘉迪水力發電廠，搜救人員進入其中一條隧道250公尺後發現隧道遭堵塞，但他們並未放棄搜尋。

尼泊爾電力局董事會成員沙熙（Amshu KiranShahi）表示：「我們正試圖再次深入隧道內部尋找人員。」他補充說，有46人可能受困在一個房間裡，他們可能取得食物和水。

尼泊爾電力局一名要求匿名的官員表示，搜救人員也透過WhatsApp群組向前電廠員工尋求隧道網絡方面的建議。他表示，群組上傳的平面設計圖非常有幫助。

沙熙表示，在上翠蘇里3A水力發電廠工程，由於入口遭掩埋，搜救人員花了將近6天才進入隧道。在今天救出倖存者之前，搜救人員一直試圖透過管線將氧氣輸送至可能有受困人員的空隙。

一名昨天飛抵現場的路透社攝影記者看到，挖掘機正試圖從隧道口移走巨石，並努力向更深處推進。

上翠蘇里1號電廠工程的土木工程師塔庫爾（JanJiwan Thakur）表示，在暴洪湧入山谷前，同事向他發出洪水即將到來的警報，讓他有足夠時間與設施內約100人一起爬到高處。

他說：「我們拚命往山坡上跑，兩三分鐘後往下看，一切都不見了。洪水帶來的大量泥沙徹底覆蓋了我們的辦公區域。」

在WhatsApp專家群組中，成員提供失蹤工人的姓名和手機號碼，請求政府官員轉交電信主管機關，以期找出他們最後被記錄的位置。

與此同時，像希瑞斯塔（Rajesh Shrestha）等家屬正焦急等待失蹤親人的消息。他30歲的兒子拉吉什（Rajish）是上翠蘇里1號電廠的環境工程師。

經營鐵窗加工廠的希瑞斯塔說：「每當我看著外面，我就想像著他像以前一樣，背著包包回家。」「我靠著他會回來的希望活著。」