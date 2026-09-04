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澳洲派無人機專家馳援尼泊爾洪災 關切36公民安危

中央社／ 雪梨4日綜合外電報導

澳洲災害應變專家今天啟程前往尼泊爾，加入喜馬拉雅山區洪災搜救行動；目前仍有36名澳洲公民在洪災中下落不明，澳洲政府對他們的安危表達「高度關切」。

路透社報導，尼泊爾與中國西藏邊境8月26日因冰川崩塌引發大洪水，目前超過1200人罹難，逾5000人失蹤。尼泊爾政府表示，失蹤人口中有583人為外國公民。

澳洲有關當局指出，應尼泊爾政府的請求，澳洲派出15人災害援助應變小組，成員大多為各州緊急應變部門的無人機操作人員。

新南威爾斯州（New South Wales）消防與救援局局長費崔爾（Jeremy Fewtrell）今天在雪梨機場對媒體表示：「我們仍抱持希望，相信在某些地方可能還有人生還，盼望這支隊伍能協助找到他們。」

他說：「這個團隊主要由我們專責無人機的操作人員組成。」他還說他們配備各種無人機，能從空中勘查大範圍區域，也能在搜救人員難以進入的狹窄空間內飛行。

另外，7名澳洲聯邦警察災害罹難者身分鑑識專家也預定明天抵達尼泊爾。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）今天表示，昨夜已確認2名公民平安，仍有36名澳洲人下落不明。他在澳洲廣播公司（ABC）新聞早餐（NewsBreakfast）節目中說：「我們仍對尚未尋獲的36名澳洲公民安危深感憂慮。」

尼泊爾 洪災 澳洲 土石流 西藏 無人機

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