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尼泊爾洪災受困9天傳奇蹟！水電廠隧道傳人聲 2人成功獲救

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影／尼泊爾洪災受困9天傳奇蹟！水電廠隧道傳人聲 2人成功獲救

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
尼泊爾陸軍4日提供照片顯示，尼軍人員3日在拉蘇瓦地區一座遭暴洪侵襲的水力發電廠隧道內搜尋生還者。歐新社
尼泊爾陸軍4日提供照片顯示，尼軍人員3日在拉蘇瓦地區一座遭暴洪侵襲的水力發電廠隧道內搜尋生還者。歐新社

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區8月26日發生暴洪與土石流，數百名工人受困在多個能源工程，9天後首次傳出生命跡象，且已有1人獲救。一名當地警察局長及一名國會議員4日向CNN表示，受災的特里蘇里3A水力發電廠隧道內傳出人聲。

根據報導，宛如水泥般的洪水席捲河道及周邊地區後，包括來自中國、南韓及印度等外籍人士在內的工人，被困在特里蘇里河沿岸多座水力發電廠。外界對安全救出他們的希望原本已逐漸消退，但救援人員持續在危險環境下日以繼夜奮戰，終於取得重大突破。

特里蘇里3A水力發電廠通往地下廠房的隧道長超過4公里，洪水來襲時有數十人正在地下廠房工作，其中42人下落不明。當地持續展開大規模鑽掘作業，試圖進入隧道搜尋受困人員，隨後從隧道內聽見人聲。

尼泊爾媒體《Kantipur》在X發布消息指出，尼泊爾國家獨立黨（RSP）國會議員兼工程師紐帕內（Shriram Neupane）此前表示，救援隊已與隧道內人員取得聯繫，目前已有1人成功獲救。他說：「我們得知裡面還有其他人，對其他受困者的搜尋與救援工作仍在持續進行。」根據加德滿都郵報的最新消息，第2人也已獲救。

印度陸軍上校梅赫拉（Parikshit Mehra）稍早接受CNN主播庫柏（Anderson Cooper）訪問時指出，對這類救援任務而言，「最初48小時最為關鍵」。他說：「受困的人往往會比待在戶外空曠地區時更加恐慌。」當時，梅赫拉正在隧道外率領一支專業部隊。

梅赫拉表示，受困在隧道裡什麼都看不見，如果一直待在黑暗中，大約24到25小時後就會失去方向感，超過48小時後則會開始出現幻覺，「從那之後就一直是一場搏鬥」。不過，他也說：「也曾出現過奇蹟。」

尼泊爾 洪災 水電 土石流 西藏

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