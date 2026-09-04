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尼泊爾洪災1280死5624失蹤！進災區極度困難 考慮無人機挑夫送援

尼泊爾洪災1280死5624失蹤！進災區極度困難 考慮無人機挑夫送援

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
尼泊爾拉蘇瓦縣波特科西河（Bhote Koshi River）仍可見致命暴洪與土石流留下的水痕，攝於3日。路透
尼泊爾拉蘇瓦縣波特科西河（Bhote Koshi River）仍可見致命暴洪與土石流留下的水痕，攝於3日。路透

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區8月26日發生暴洪與土石流，兩國3日更新災情後，死亡人數增至1280人，另有5624人失蹤。聯合國警告，道路遭洪水摧毀，援助人員甚至得考慮使用貨運無人機和挑夫前往與世隔絕的山區社區，要接觸到洪災倖存者面臨極大挑戰。

法新社報導，尼泊爾災害管理當局表示，洪災已造成尼泊爾至少1259人死亡，5083人失蹤；中國官媒則報導，西藏有21人死亡、541人失蹤。聯合國駐地協調員彼得斯．雅希亞（Lila Pieters Yahia）在加德滿都受訪時表示：「災難的規模、破壞的程度，簡直令人難以置信。」

失蹤者包括遊客和朝聖者，其中至少有來自34個國家的800多名外國人。一些家屬正在加德滿都各家醫院和太平間尋找消息。中國嚴格限制媒體採訪與資訊流通，外國記者無法自由在西藏採訪，親屬則透過社群媒體分享失蹤者照片尋人。

洪災摧毀道路、橋梁及水力發電大壩，震央附近社區至今仍與外界隔絕。聯合國正與尼泊爾政府合作送入飲水、衛生用品、食物和藥品。彼得斯．雅希亞說：「進入災區一直非常、非常、非常困難。」

她表示，聯合國正與政府討論使用直升機及貨運無人機運送援助物資，也可能求助於習慣在艱困山區搬運重物的尼泊爾挑夫，以便「盡快把援助物資送進去」。她警告，災難規模如此龐大，「援助難免仍會有缺口」。

尼泊爾外交部長卡納爾（Shisir Khanal）3日向各國外交官簡報時，形容這場災難是「喜馬拉雅海嘯」。他說，這不是普通洪水，「根據我的親眼觀察，現場實際情況遠比影像所能呈現的嚴重」。

外交部發言人切特里（Lok Bahadur Poudel Chhetri）表示，尼泊爾需要重型運輸無人機、臨時橋梁、屍袋和DNA檢測工具等專業國際援助，以協助救災及辨識死者身分，另外還需要行動式航空交通管制系統，以及監測地面震動的寬頻地震儀。

洪災 失蹤 無人機 土石流 尼泊爾 西藏

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