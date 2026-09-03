尼泊爾與西藏邊境洪災增至1273死 逾4700人失蹤

尼泊爾北部與中國西藏的邊境地區8月26日遭暴洪土石流重創，尼國災害當局今天指出，迄今至少1252人喪命，尼中兩國合計已經超過1270死。

法新社報導，中國官方媒體稍早證實，西藏受洪災侵襲有21人罹難，這使尼中兩國的死亡總數來到1273人。

尼泊爾仍有4216人失蹤，救援行動仍持續進行中。

中國官媒還指出，西藏有541人失聯，尼中兩國失蹤總數達到4757人。

聯合國開發計畫署（United Nations DevelopmentProgramme）已初步估計，這起災難產生至少220萬公噸的瓦礫廢墟，包含建築殘骸、巨石及大量泥沙。

聯合國開發計畫署更提到，受災社區在清理家園、道路和公共空間後，將面臨極其嚴峻的重建挑戰。