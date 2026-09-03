尼泊爾洪災向美、中、印度求償 外長點名高碳排國家要負責氣候損害

尼泊爾冰川崩塌引發洪災至2日滿一周，死亡總數攀升至1,114人，失聯者達3,916人。尼泊爾當局要求中國大陸、美國和印度這些全球最大的溫室氣體排放國，要提供氣候賠償。

尼泊爾外長坎乃爾接受Kantipur電視台採訪時表示，美、中、印三國對氣候變遷負有「極為巨大」責任，卻讓小國「承擔代價」，「尼泊爾必須在國際上抬頭挺胸，將此問題提升為正義訴求」，「我們將在國際平台上，明確而有力地提出這個問題」。

聯合國的年度氣候大會將於11月召開，預期開發中國家將在會中施壓富裕的高碳排國家提供更多資金，支應與氣候變遷相關的損失和損害。尼泊爾外長的呼籲，也為與全球暖化有關的災害，應由誰承擔經濟成本，增加新的爭論。

全球大氣研究溫室氣體排放資料庫（EDGAR）最新數據顯示，截至2024年中國占世界29%碳排，居全球之冠，美國占11%居次、印度8%、歐盟6%。

坎乃爾受訪時提到，尼泊爾已向聯合國「損失與損害應對基金」尋求緊急援助。尼泊爾媒體報導，當局在文件中表示，災後恢復成本遠超其國內資源所能承擔，若待基金12月開會才做決定已太遲。

聯合國開發計畫署（UNDP）初步估算，洪災過後產生逾240萬噸廢棄物，凸顯「災害破壞的嚴重程度，及當地住戶清理家園、道路和公共空間並著手重建時所面臨的挑戰」。

自巴黎協定於2015年簽署完成以來，聯合國一直定期公布報告，揭露全球將暖化程度控制在比工業化前平均氣溫高出攝氏1.5度之內的進展。但根據2日公布的最新報告，全球氣溫上升程度很可能在未來幾年內就突破1.5度。即使在最佳情況下，也只能把氣溫最高升幅限制在大約1.8度的水準。