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西藏吉隆土石流災害已致21人遇難、541人失聯
西藏自治區政府2日召開吉隆「8.26」土石流災害記者會，據指出，截至9月2日12時，災害已致21人遇難，541人失聯，發現遺物847件。
據環球網報導，截至目前，救援工作累計投入救援力量2300餘人次、搜救車輛400餘台次、搜救設備8000餘套、無人機飛行800餘架次、空投物資裝備5.43噸，在核心區域佈設照明燈具4台、低壓發電車1台、充電方艙1台，已有12座基地台恢復通訊，提升搜救能力。
災害發生以來，累計投入336人次，在核心區域開展多輪拉網式、地毯式搜救，搜救面積累計達159.1萬平方公尺。
此外，災害發生後，已及時開通國內外失聯人員家屬服務電話。截至9月2日12時，累計接到家屬來電876人次，其中國內來電448人次、國外來電428人次，接待安置家屬587人，涉及253名國內失聯及遇難人員家屬。
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