西藏吉隆土石流災害已致21人遇難、541人失聯

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅地區上周發生嚴重山洪，兩地累計已1019人罹難、4462人失蹤。彭博報導，這起巨災徹底改變兩側河谷地形，尼泊爾政府甚至不知道從何開始重建。CNN引述專門監測山區環境風險的科學團隊HiRISK最新報告指出，其實災難發生前幾天已經出現一些肉眼可見的變化警訊，這些徵兆包括冰川融水明顯轉為褐色，以及崩塌前數天，周邊基岩坡面的裂縫已開始持續擴大。

2026-09-02 11:13