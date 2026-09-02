尼泊爾洪患沖入大量不明魚類！民眾捕食急送醫 印度示警「恐含致命病菌」

暴雨洪災過後隨水漂流的魚類千萬別亂吃！據《印度快報》報導，鄰國尼泊爾近期爆發嚴重洪災，大量不明品種的魚類隨著滾滾洪水湧入印度東北部的比哈爾邦（Bihar）。當地隨後接連傳出多起民眾捕捉並食用這些外來魚類後緊急送醫的案例。比哈爾邦政府為此緊急發布食品安全警報，呼籲民眾在水質與環境恢復正常前，切勿食用任何自洪水打撈上岸的未知魚種，以免病從口入危害健康。

比哈爾邦酪農、畜牧暨漁業資源部發布的官方警報指出，隨著尼泊爾洪水漫延至該邦多個區域，許多未曾見過的陌生魚種陸續出現在農田、溝渠與淹水地區。然而，部分居民撈捕烹食後，陸續傳出嚴重的食物中毒與感染症狀。

官方進一步說明，各類魚群原本棲息於池塘、湖泊、河流或水庫，在遭遇洪患沖刷四散的過程中，極易長時間浸泡在露天下水道、動物屍體以及各類腐爛有機物之中。這導致魚體表面與體內大幅增加沾染致病細菌、病毒及真菌的風險，直接食用將對人體健康構成極大威脅。

針對這波食安危機，相關官員引述印度報業托拉斯（PTI）說明，在當前環境條件未恢復穩定、天然汙染物與病原體尚未消退之前，民眾應嚴格避免食用自洪水中捕撈的任何魚類，將其列為必要的「預防性措施」。

若民眾在食用魚類後出現腹痛、劇烈嘔吐、腹瀉、暈眩、呼吸困難或其他異常生理反應，務必立即前往鄰近的醫療院所或公立健康中心接受檢查與治療。當局同時要求各地居民，若在周遭水域或市場發現外型奇特、未曾見過的外來魚種，應第一時間向各區漁業官員或地方行政機關通報回報。