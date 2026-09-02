排碳少卻因洪災死傷慘重！尼泊爾向美、中、印度等碳排大戶索賠

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經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
洪災後的尼泊爾Nuwakot地區，全是瓦礫和殘破房舍。法新社
洪災後的尼泊爾Nuwakot地區，全是瓦礫和殘破房舍。法新社

尼泊爾在發生造成逾千人死亡、近4,000人仍然失蹤的嚴重山洪災害後，要求中國、美國和印度這些全球最大的溫室氣體排放國，要提供氣候賠償。

尼泊爾外交部長坎乃爾（Shisir Khanal）接受Kantipur電視台採訪時表示，美、中、印三國對氣候變遷負有「極為巨大」責任，卻讓小國「承擔代價」。

坎乃爾強調，「尼泊爾必須在國際上抬頭挺胸，將此問題提升為正義訴求」，「我們將在國際平台上，明確而有力地提出這個問題」。

聯合國的年度氣候大會將於11月召開，預期開發中國家將在會中施壓富裕的高碳排國家提供更多資金，支應與氣候變遷相關的損失和損害。尼泊爾外長的呼籲，也為與全球暖化有關的災害，應由誰承擔經濟成本，增加新的爭論。

坎乃爾在訪談時提到，尼泊爾已向聯合國「損失與損害應對基金」尋求緊急援助。聯合國這個基金旨在幫助脆弱國家從氣候相關災害中恢復。根據尼泊爾當地媒體報導，尼泊爾在求援文件中表示，災後恢復成本遠超該國國內資源所能承擔，若等到基金12月開會才做決定，將會太遲。

尼泊爾林業與環境部以及聯合國「損失與損害應對基金」的代表，均未立即回應彭博新聞的置評請求。

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