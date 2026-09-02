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尼泊爾奪命土石流 近百名大陸公民失聯…陸外交部：將再派DNA鑑定專家協助

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
尼泊爾土石流災害救援持續進行。法新社
尼泊爾土石流災害救援持續進行。法新社

尼泊爾土石流災害救援持續進行。大陸外交部發言人郭嘉昆今（2）日表示，截至目前，有近百名中國公民在尼泊爾受災地區失聯。根據尼方需求，中方正在籌備第3批緊急援助物資，包括貝雷橋（倍力橋）、太平櫃、防疫物資及緊急通訊設備等，並將派出第2批DNA鑑定專家赴尼泊爾協助。

央視報導，針對尼泊爾土石流災害中的具體失聯人數，郭嘉昆2日在記者會上回應，目前災害已排查出261名失聯外籍人士，涉及23個國家。截至目前，有近百名中國公民在尼泊爾受災地區失聯。中方感謝並希望尼方繼續救助、轉移在尼中國公民。

郭嘉昆同日也在記者會上表示，昨（1）日下午，中國對尼泊爾第2批緊急援助物資已抵達首都加德滿都，5名DNA鑑定專家也隨機抵達，協助尼方展開相關工作。尼方並對中方緊急追加援助、提供技術支持表示感謝。

針對外籍失聯人員資訊通報，郭嘉昆表示，災害發生後，中方同各相關國家駐北京使館持續密切溝通，共同做好失聯人員清查及善後處置等工作。目前在災區滯留的邊民和香客，正在通過陸路及航空口岸有序離境。

郭嘉昆說，1日大陸外交部專門向有關國家駐北京使館通報了涉失聯外籍人員的資訊，將繼續通過各種方式與相關使館保持暢通聯絡。

他最後指，中方高度重視在尼泊爾的中國公民和機構安全，會同尼方全力搜救失聯中國公民，並協助大批中國公民安全轉移。中國駐尼使館將持續全力以赴，為有需要的中國公民提供協助。

大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自央視新聞
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自央視新聞

土石流 尼泊爾 西藏 失聯

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