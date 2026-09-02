快訊

66歲徐乃麟再當外公 寶貝孫女小令果報到：幸福的疲累正要開始

亞運籃球／阿巴西、劉錚退出男籃名單 陳冠全、譚傑龍頂替

一坐下秒跳起來！又傳座椅藏針戳傷旅客 台鐵發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

尼泊爾洪災近4000失聯 生還希望渺茫仍不放棄

中央社／ 加德滿都2日綜合外電報導
尼泊爾冰川崩塌引發洪災至今滿一週，死亡總數攀升至1114人，失聯者達3916人，儘管找到更多生還者的希望愈來愈渺茫，救難人員仍持續搜尋失聯者。路透
尼泊爾冰川崩塌引發洪災至今滿一週，死亡總數攀升至1114人，失聯者達3916人，儘管找到更多生還者的希望愈來愈渺茫，救難人員仍持續搜尋失聯者。路透

尼泊爾冰川崩塌引發洪災至今滿一週，死亡總數攀升至1114人，失聯者達3916人，儘管找到更多生還者的希望愈來愈渺茫，救難人員仍持續搜尋失聯者。

綜合路透社和法新社報導，當局憂心，洪水8月26日沿著山谷沖毀中尼邊界附近城鎮之際，許多人恐已被深埋於瓦礫堆下。

根據最新數據，這場洪災在尼泊爾已奪走至少1114條性命，迄今3916人下落不明；在邊界另一側的西藏，中國官方通報16人死亡、546人失蹤。這使得兩國罹難總數累計達1130人、失聯達4462人。

中央災害應變中心（NEOC）的鮑德爾（PhanindraPaudel）說：「找到生還者的希望正持續減少。我們只能祈禱並抱持希望，希望終究是希望！」

尼泊爾軍方發言人巴斯奈特（Raja Ram Basnet）表示，救難人員正全力搜尋疑似受困於多座水力發電廠隧道內的人員，這些廠房設有可供短暫避難的空間與室內設施。

當局表示，目前已成功自水力發電設施廢墟中救出279人，但仍有至少639人失聯，其中部分人員恐仍受困於深邃的隧道內。

● 政府轉向災後復原 220萬噸廢墟待清理

曾督導2015年強震搜救工作的退役陸軍高級將領巴斯奈特（Binoj Basnet）說：「從這起災害的性質與受災區域狀況來看，隨著時間一分一秒過去，生還者的機會已愈來愈渺茫。」2015年的強震造成約9000人喪生。

尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）表示，政府的工作重點將由搜救與緊急援助，轉向災民復原和災區重建。

他昨天深夜在社群媒體發文指出：「政府目前聚焦災後復原，同時努力保護受影響地區民眾生命安全，並提供必要的醫療與心理諮商服務。」

聯合國開發計畫署（UNDP）初步估計，這起災難產生了至少220萬公噸的瓦礫廢墟，包含建築殘骸、巨石與大量泥沙。

聯合國開發計畫署說：「如此龐大的廢墟規模凸顯了災難破壞的嚴重程度。受災社區在清理家園、道路與公共空間後，將面臨極其嚴峻的重建挑戰。」

尼泊爾 洪災 失聯 土石流 西藏 冰川 洪水

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中尼邊境洪災釀逾千死 尼泊爾總理籲國際正視氣候災害

尼泊爾西藏暴洪破千死 當局聚焦水電隧道持續救援

尼泊爾洪災奪逾千命、近4千人失蹤 毛小孩靜靜守候廢墟等待主人

尼泊爾山洪罹難者破千人 報告揭災前幾天至少2肉眼警訊

相關新聞

尼泊爾洪災近4000失聯 生還希望渺茫仍不放棄

尼泊爾冰川崩塌引發洪災至今滿一週，死亡總數攀升至1114人，失聯者達3916人，儘管找到更多生還者的希望愈來愈渺茫，救難...

尼泊爾促美中印氣候賠償 外長：洪水根本不足以形容災情

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區8月26日發生前所未有的暴洪與土石流，尼泊爾如今深陷嚴重的人道與基礎設施危機。外交部長卡納爾(Shisir Khanal)接受當地媒體Kantipur TV專訪時表示，尼泊爾正將災後外交立場從請求人道援助，轉向要求氣候賠償，他並點名全球排放量排名前三的中國、美國與印度。

尼泊爾山洪罹難者破千人 報告揭災前幾天至少2肉眼警訊

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅地區上周發生嚴重山洪，兩地累計已1019人罹難、4462人失蹤。彭博報導，這起巨災徹底改變兩側河谷地形，尼泊爾政府甚至不知道從何開始重建。CNN引述專門監測山區環境風險的科學團隊HiRISK最新報告指出，其實災難發生前幾天已經出現一些肉眼可見的變化警訊，這些徵兆包括冰川融水明顯轉為褐色，以及崩塌前數天，周邊基岩坡面的裂縫已開始持續擴大。

回應中尼暴洪 尼泊爾外長：中美印應負氣候賠償責任

大陸與尼泊爾邊境致命性洪災已在尼泊爾奪走上千條人命，尼泊爾官方則在受訪時，點名美國、中國大陸與印度應負氣候賠償責任。至於這次洪災在大陸西藏吉隆口岸一側受到重創，至今已十六人死亡、仍有五百餘人失聯，西藏當局昨日上午也舉行哀悼活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。