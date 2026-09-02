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尼泊爾邊境洪災 聯合國初估留下逾240萬噸廢棄物
中國與尼泊爾邊境近日發生嚴重洪災，迄今死亡人數超過1000人，聯合國開發計畫署（UNDP）初步估算，洪災過後產生逾240萬噸廢棄物。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國開發計畫署今天發布聲明說，這些廢棄物包含建築物殘塊、家中物品、植物、石塊以及沉積物。
根據聲明，廢棄物數量之多，凸顯「災害破壞的嚴重程度，及當地住戶清理家園、道路和公共空間並著手重建時所面臨的挑戰」。
UNDP駐尼泊爾常駐代表橫須賀京子（KyokoYokosuka）表示，這場暴洪「對翠蘇里河（Trishuli）一帶的社區而言是毀滅性的災難」。
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