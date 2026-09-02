回應中尼暴洪 尼泊爾外長：中美印應負氣候賠償責任

大陸與尼泊爾邊境致命性洪災已在尼泊爾奪走上千條人命，尼泊爾官方則在受訪時，點名美國、中國大陸與印度應負氣候賠償責任。至於這次洪災在大陸西藏吉隆口岸一側受到重創，至今已十六人死亡、仍有五百餘人失聯，西藏當局昨日上午也舉行哀悼活動。

加德滿都郵報報導，尼國外交部長卡納爾接受當地媒體專訪時表示，這起災難是全球氣候變遷的結果，尼泊爾將要求氣候賠償，並點名中國大陸、美國和印度應負責。初步評估，災區共十個市鎮、卅二個行政區受到重創，下游地區也傳出災情。數以萬計私人住宅受損，投資達數十億盧比的水力發電工程也遭重創。

卡納爾說，尼泊爾的溫室氣體排放量幾乎可以忽略不計，卻正在為一場並非由尼泊爾造成的全球危機付出最沉重代價。他表示，尼泊爾正把外交架構從尋求援助轉向賠償：「這不是慈善問題，而是法律與道德責任問題」。他並點名全球排放量排名前三的中國大陸、美國與印度，認為這些主要工業排放國對尼泊爾等脆弱國家負有歷史賠償責任。

卡納爾指出，尼泊爾財政部已向國際夥伴發出氣候賠償索賠函，未來也將在各個國際場合堅定提出這項議題。他說，南亞超過廿億人口仰賴恆河、特里蘇里河等河川，一旦喜馬拉雅冰川消失，這些人口的水資源安全將遭到永久性破壞。「我們所倡議的不只是尼泊爾，而是南亞文明的存續」。

而大陸承諾向尼泊爾開展救援合作後，對尼泊爾第二批援助物資在昨天傍晚運抵，大陸外交部發言人郭嘉昆昨在記者會表示，其中包括無人機、ＤＮＡ檢測儀和試劑、淨水設備、照明設備等物資，大陸的ＤＮＡ鑒定專家也一道赴尼。而對於尼泊爾允許外國記者進入災區，但大陸卻不允許，郭嘉坤則解釋稱，目前受災地區道路、通信中斷，存在較大次生災害安全風險，救援工作正在緊張有序進行中，「中方將會持續及時發布關於災情和救援行動的最新信息」。

截至八月廿九日晚間，災害在大陸一側共造成十六人遇難、五四六人失聯。昨日上午西藏自治區在日喀則市公安局吉隆口岸分局舉行遇難者哀悼活動。