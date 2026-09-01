中尼邊境洪災大陸稱16死 流亡藏人控北京大幅低報？當局回應

中國西藏與尼泊爾邊境日前發生山洪及土石流，中國國營媒體報導境內有16人死亡、546人失蹤，但流亡藏人及倡議團體指控中國當局大幅低報罹難總人數，北京則駁斥這樣的說法。

法新社報導，中國公安部宣布，當局已懲處10名涉嫌在網路上散播不實訊息的人士，這些人暗示實際失蹤或死亡人數遠高於官方公布數字。

中尼兩國邊境8月26日發生冰川崩塌，導致洪水與碎石流急湧而下，在尼國境內至少造成987人死亡，兩國失蹤人數合計近4500人。

由流亡藏人在印度營運的「西藏電台」（TibetRadio）指出，他們收集到約25名藏人在本次西藏洪災中喪生的消息，其中15人來自邊境地區，另外10人則是為了經商或工作而到當地。

一些流亡印度的藏人說，他們與住在重災區吉隆縣的家人保持聯繫，並稱有5個村落受災最為嚴重。

他們因擔心親屬安全而要求匿名，並提到當地正在舉行悼念活動，估計至少24人喪命。

此外，流亡藏人表示家人告訴他們，大批來自拉薩和日喀則的工人當時正在災區一處橋梁工程工作，目前下落不明。

「國際支援西藏運動」組織（International Campaignfor Tibet）主席丹曲嘉措（Tencho Gyatso）呼籲中國政府公布「完整且可查證的災損及傷亡資訊」。

國際支援西藏運動指出，西藏境內消息來源回報，至少有4個村莊遭到重創，「超過300戶住宅毀損，許多居民至今仍失聯」。