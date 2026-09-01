尼泊爾洪災奪逾千命、近4千人失蹤 毛小孩靜靜守候廢墟等待主人

尼泊爾致命洪災奪走上千條人命，無數家庭因此破碎，來自災區的影片顯示，許多毛小孩在早已面目全非的房屋附近徘徊，試圖迎接主人歸來，畫面令人痛心。

尼泊爾8月26日發生嚴重洪災，泥流挾帶碎石滾滾而來，由於土石流威力強大，許多建物應聲而倒，加上發生速度極快，不少人來不及反應，當場遭到淹沒或沖走。

尼泊爾當局今天表示，尼泊爾境內至少987人死亡，中國官媒稍早證實西藏有16人喪命，使這場災難的死亡人數正式突破1000人。

根據來自災區的影片，當地滿目瘡痍，許多家庭不只房屋被沖毀，家庭成員也下落不明，畫面顯示，在救難人員忙著搜尋生還者之際，不少一身泥濘的毛小孩，也在早已面目全非的房屋旁靜靜等待，或在附近尋找失蹤的主人。

今日印度（India Today）報導，這場災難讓許多家庭一夕之間崩解，民眾幾近絕望地搜尋生死未卜的家人，而有隻狗也面臨相同的心碎，牠在災後回到一個原本是旅館，如今卻只剩斷垣殘壁的地方。

這隻狗在事發後，始終不願意離開牠早已看不見的「家」。當地民眾表示，他們一直在照顧那隻狗，但牠總是坐在原本的「家」那裡，期盼看到過往總是餵牠吃飯的旅館老闆，也就是牠的家人回來。旅館老闆和住在附近的幾個人，至今仍失聯。

一段社群媒體影片顯示，還有一隻滿身泥濘、看起來筋疲力盡的狗，靜靜地趴在一間受損嚴重的房屋中。

這間房屋被土石流沖得幾乎看不出原本的模樣，周遭也全是瓦礫、石塊，只有狗兒獨自待在那裡，守著如今只剩斷垣殘壁的家。

另一段影片顯示，一隻狗坐在被沖壞的房屋外，始終不願離開最後一次與主人見面的地方，即便附近許多熟悉的身影已消失，但狗兒仍默默地等在那裡。

今日印度提到，一名女子與愛犬失散多日後，終於重新團聚，當她的狗獲救，被送回她身邊時，她緊緊地抱住了自己的毛小孩，像是找回以為再也見不到的親人。

這些畫面對尼泊爾人來說特別有感，因為尼泊爾有個一年一度的節慶「庫庫爾蒂哈爾節」（KukurTihar），當地人在這個節日會給狗兒戴上花環、送上食物、獻上祈禱，表達對狗兒忠誠、始終相伴的敬意與感謝。

這場發生在尼泊爾的災難，截至目前為止，已奪走超過1000條人命，仍有近4000人失蹤，大規模房屋、基礎設施遭毀，大量民眾流離失所。