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尼泊爾西藏暴洪破千死 當局聚焦水電隧道持續救援

中央社／ 尼泊爾努瓦科特1日綜合外電報導
尼泊爾與西藏邊境地區上月發生大規模暴洪和土石流，死亡人數今天突破1000人大關。 法新社
尼泊爾與西藏邊境地區上月發生大規模暴洪和土石流，死亡人數今天突破1000人大關。 法新社

尼泊爾西藏邊境地區上月發生大規模暴洪和土石流，死亡人數今天突破1000人大關，中國及尼泊爾團隊正持續尋找有無生還者，包括可能受困水力發電隧道內的數十人。

法新社報導，喜馬拉雅山地區高海拔冰河崩塌，在上月26日引發由冰冷水流、岩石、碎片組成的暴洪。滾滾洪水奔騰而下，摧毀整個聚落，並在尼泊爾國土掘出一道毀滅路徑，目前仍有近4500人失蹤。

尼泊爾救援團隊現正冒著危險與時間賽跑，透過挖掘、鑽探和爆破，嘗試營救據信被困在多條隧道內的大約100名水力發電工人。

截至目前為止，搜救人員從被淤泥堵塞的隧道中拉出來的只有遺體，尚無倖存者。

尼泊爾軍方發言人巴斯奈特（Raja Ram Basnet）今天告訴法新社：「我們的搜救行動聚焦在隧道，還在進行當中。我們的士兵也被派去收集遺體，並防止疾病擴散。」

由於尼泊爾境內太平間不敷使用，當局已開始在採集DNA樣本後，埋葬數百具無法確認身分的遺體。位於印度境內的下游河川也打撈到至少17具遺體。

尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）形容這場災難「難以想像且令人心碎」。

談及這場洪災，夏哈說：「我們將憑藉團結與集體努力，成功度過此次危機。」

尼泊爾 西藏 隧道 土石流 水電 喜馬拉雅山

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