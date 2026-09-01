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中尼邊境洪災釀逾千死 尼泊爾總理籲國際正視氣候災害

中央社／ 加德滿都1日綜合外電報導
中國與尼泊爾邊境發生嚴重洪災，尼泊爾當局今天表示，尼泊爾境內至少987人死亡，使這場災難的死亡人數突破1000人。 法新社
中國與尼泊爾邊境發生嚴重洪災，尼泊爾當局今天表示，尼泊爾境內至少987人死亡，使這場災難的死亡人數突破1000人。 法新社

中國與尼泊爾邊境發生嚴重洪災，尼泊爾當局今天表示，尼泊爾境內至少987人死亡，使這場災難的死亡人數突破1000人。尼泊爾總理呼籲國際社會採取行動，正視氣候災害

法新社報導，中國官媒稍早證實西藏有16人喪命，自8月26日爆發洪災以來，兩地死亡人數已達1003人。

隨著救援行動進入第7天，尼泊爾尋獲遺體數量增加，失蹤人數降至3916人，中國則有546人失蹤，兩地失蹤人數達4462人。

尼泊爾境內失蹤者包括來自30多個國家的583名外籍人士，中國則有來自23國的261名外籍人士下落不明。

失蹤者當中，印度人占大宗，包括275名印度公民及128名印度裔人士。美國國務院表示，有85名美國公民失蹤，此外還有62名烏克蘭人、51名馬來西亞人、42名澳洲人及33名英國公民失蹤。

印度北方邦（Uttar Pradesh）當局也在流經尼泊爾的河川中尋獲17具遺體，疑為洪災罹難者，但尚未確認身分，因此未計入死亡人數。

路透社報導，這場嚴重洪災發生近一週後，救援行動仍在持續進行中，尼泊爾救援人員搭建臨時橋梁，以深入偏遠地區。

尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）表示，受災地區已有超過1.1萬人獲救，部分地區的電力及通訊線路也已恢復。

夏哈深夜在社群媒體發文說，這場災害至少造成939人死亡。

他說：「數以千計民眾失去家園、家人、摯愛和財產。政府深知他們正承受著巨大痛苦。當務之急是支持他們度過這段艱難時刻，並透過重建協助他們恢復正常生活。」

夏哈表示，這場致命洪災「並非一般洪災」，而是氣候變遷所致。

他在貼文中說：「這場災難凸顯喜馬拉雅地區面臨的風險正在升高。因此，這個地區必須保持警戒。現在是我們強烈呼籲國際社會正視氣候變遷帶來災害的時候了。」

科學家指出，隨著全球氣溫升高，喜馬拉雅山脈冰川消融速度正在加快，增加此類災害發生風險。

尼泊爾 洪災 災害 土石流 西藏

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