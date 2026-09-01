冰川融化釀山區海嘯！尼泊爾外長點名中美印應負氣候賠償責任

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區8月26日發生前所未有的暴洪與土石流，尼泊爾如今深陷嚴重的人道與基礎設施危機。外交部長卡納爾（Shisir Khanal）接受當地媒體Kantipur TV專訪時表示，尼泊爾正將災後外交立場從請求人道援助，轉向要求氣候賠償。

加德滿都郵報報導，卡納爾表示，事發當天上午9時左右第一波消息傳來時，原以為只是一般季節性的河川水位上升，但在災區待了一整天後才意識到，「洪水」根本不足以形容災情。

他說：「這不是一般洪水，浪高達20至30公尺，速度測得每小時180公里，這場災難的速度有如龍捲風。許多人稱之為『喜馬拉雅海嘯』確實有道理，這種規模的災難完全超出當代尼泊爾人的記憶。」

初步評估顯示，努瓦科特（Nuwakot）、拉蘇瓦（Rasuwa）與達丁（Dhading）3地共10個市鎮、涵蓋30至32個行政區受到重創，下游地區也傳出災情。數以萬計的私人住宅受損，學校及投資達數十億盧比的水力發電工程也遭重創。

被問及外界批評政府未及時尋求國際協助、選擇依靠自身資源時，卡納爾強調，尼國沒有延誤或僵化應對。洪水當天上午11時仍朝達丁奔流時，總理夏哈（Balendra Shah）已召開國家災害委員會會議，並動員安全部隊展開搜救。尼方第二天確認需要專業隧道救援後立即對外求援，72小時內國際專業救援團隊已投入行動。

卡納爾先前曾表示，尼泊爾不會再把災後援助單純視為「人道援助」或雙邊贈款。他指出，尼泊爾的溫室氣體排放量幾乎可以忽略不計，卻正在為一場並非由尼泊爾造成的全球危機付出最沉重代價，「冰川快速融化，以及這些災難性的山區海嘯，都是全球氣候變遷的直接後果。」

他表示，尼泊爾正把外交架構從「援助」轉向「正義與賠償」：「這不是慈善問題，而是法律與道德責任問題。」他並點名全球排放量排名前三的中國、美國與印度，認為這些主要工業排放國對尼泊爾等脆弱國家負有歷史賠償責任。

卡納爾指出，尼泊爾財政部已向國際夥伴發出氣候賠償索賠函，未來也將在各個國際場合堅定提出這項議題。他說：「這攸關文明的存續。南亞超過20億人口仰賴恆河、特里蘇里河等河川，一旦喜馬拉雅冰川消失，這些人口的水資源安全將遭到永久性破壞。我們所倡議的不只是尼泊爾，而是南亞文明的存續。」