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尼泊爾洪災增至939死3925失蹤 逾2500棟建築毀壞
尼泊爾國家減災管理局（NDRRMA）表示，8月26日發生的洪災已造成939死，3925人失蹤；而歐盟氣候監測機構數據指出，這場災難已導致2500多棟建築毀壞。
法新社報導，尼泊爾與西藏邊境地區翠蘇里河谷（Trishuli valley）26日發生大規模暴洪和土石流，隨著搜救工作進入第6天，死亡人數升至939人，失蹤人數則降至3925人。
此外，根據歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）數據，這場洪災已造成至少2500多棟建築毀壞。
這約占該機構研究的3個潛在受災區所有建築物的2/3。若算入部分受損的建築，建築結構受影響的比例更高達7成以上，顯見洪水席捲河谷時的驚人破壞力。
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