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尼泊爾山洪凸顯氣候不平等 非排碳大國卻承受嚴重災害

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
尼泊爾軍人31日在特里蘇里水力發電廠施工現場附近搜救，尋找山洪災難生還者。路透
尼泊爾軍人31日在特里蘇里水力發電廠施工現場附近搜救，尋找山洪災難生還者。路透

美國CNN報導，尼泊爾山洪再次凸顯一個鮮明的現實，對氣候危機責任最小的國家卻承受最嚴重災害。CNN指出，尼泊爾的溫室氣體排放量僅占全球排放量不到0.1%，卻承受嚴重氣候災害。

尼泊爾正成為氣候行動新興領袖。該國承諾2045年之前實現淨零排放，並規定將80%的國家氣候資金直接投入地方氣候調適工作。

尼泊爾電力系統以水力發電為主。該國自2015年起，發電都來自可再生能源，且其電動車市場是全球成長速度第二快，僅次挪威。尼泊爾目前售出的新車有70%是電動車。

然而，尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日發生山洪。尼泊爾國家災害風險降低與管理局（NDRRMA）31日數據顯示，山洪已造成939人死亡、3925人失蹤。

這並非尼泊爾首次遭遇這類災害。一座冰川湖2024年8月潰堤，洪水襲擊喜馬拉雅山區尼泊爾一側的塔梅（Thame）村莊，迫使數百人撤離。尼泊爾胡姆拉（Humla）和拉蘇瓦（Rasuwa）去年也發生類似事件。尼泊爾自1970年代末期以來，共發生過26起冰川湖潰決洪水事件。

尼泊爾 災害 挪威 土石流 西藏

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