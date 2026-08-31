尼泊爾山洪凸顯氣候不平等 非排碳大國卻承受嚴重災害

法新社報導，尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅地區嚴重山洪進入第6天，根據當局災害部門，罹難人數截至31日增至903人，另有至少4247人下落不明。隨著遺體持續被尋獲，當局已展開集體埋葬；水力發電工程隧道搜救則傳出壞消息，軍方找到開口後發現內部灌滿洪水的景象，至今未偵測到生命跡象。

2026-08-31 13:41