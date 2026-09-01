中尼暴洪增至903死 4247人失蹤

大陸西藏和尼泊爾交界山區八月廿六日發生山洪和土石流災難，根據尼泊爾國家減少災害風險管理局公布的數據顯示，截至當地時間八月卅一日上午，當地遇難人數升至九○三人、四二四七人失聯。出訪吉爾吉斯的大陸國家主席習近平昨日稱，已要求全力搜索失聯者。

路透報導，習近平八月卅一日在吉爾吉斯進行訪問，與該國總統扎帕羅夫會談期間提到西藏吉隆縣土石流災害。他表示，中方非常重視，已要求全力搜救失聯者，以及為受災民眾安置於其他地方，拯救傷者及防範二次災害等。

報導亦引述尼泊爾有關部門消息指，當地可能有至少九三三名水力發電工程員工被困在隧道內。尼國陸軍發言人Basnet表示，現場有大量殘骸堆積，對重開隧道的工作帶來一大挑戰。尼泊爾當局指，目前仍有超過四二四七人下落不明，紅十字會估計逾九萬人受影響。

央視報導，習近平昨對吉爾吉斯進行國是訪問，他上午到首都比斯凱克的和諧宮，出席札帕羅夫舉行的歡迎儀式，兩人其後舉行會談。

習近平在會上表示，中方正全力做好國內外失聯人員搜救、受災群眾轉移安置、傷員救治及防範次生災害等工作，也向尼泊爾提供了緊急援助。他表示，中方有能力有信心戰勝災害、重建家園。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會上說，大陸與尼泊爾分享災區影像、衛星和水文數據等重要訊息，包括上游堰塞湖預警，正在積極協助滯留的尼泊爾公民盡快返回尼泊爾。大陸政府向尼泊爾提供緊急和人道主義援助，首批五十噸救災物資已運抵加德滿都。大陸兩批隧道救援專家組成的救援隊已馳援尼泊爾災區。