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「已有3000多人死亡」是假？被指泥石流事件中造謠 陸處罰10網友

德國之聲／ 德國之聲
尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅地區26日發生嚴重山洪。路透
尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅地區26日發生嚴重山洪。路透

中國警方周一（8月31日）表示，已對涉嫌在網絡傳播中尼邊境泥石流災害「虛假信息」的10名網友進行了處罰。上周，一股毀滅性的洪流席卷了尼泊爾以及中國西藏部分地區，沖毀了整個村莊，邊境兩邊的搜救人員正在持續開展搜尋行動。

中國公安部網絡安全局及西藏網警通報稱，這10名人員在網絡發布的言論稱，失蹤或死亡人數遠多於官方公布的數據。西藏公安機關持續推進「淨網2026」專項行動，依法打擊編造虛假災情信息、誤導公眾並擾亂網絡秩序的違法行為，以確保救災工作順利開展。

官方通報多起涉災網絡言論案例

通報中列舉了相關典型案例。其中，一名劉姓網友在網絡平台發布「中國這邊已經死亡3000多人」的言論；另一名邱姓網友稱「新聞報導1400人遇難，但實際上此前已報告3000人失蹤」；此外，還有網友發布「泥石流淹沒了1000多人」、「不算嚴重，可能死500個人左右、失蹤人口可能全部都死了」以及「日喀則吉隆口岸幾千人瞬間沒命了」等信息。

中國警方指出，涉案人員來自西藏昌都、拉薩，以及湖南湘西、內蒙古呼倫貝爾、江西南昌、重慶等多地，發布相關內容多系「為博取關注、吸粉引流」。屬地公安機關已依法對上述人員處以行政處罰。依據中國相關法規，此類行為可面臨罰款至最高10日的拘留處罰，但通報並未詳列每個人所受的具體處罰細節。

中尼兩國傷亡失聯人數巨大

尼泊爾災害管理部門的數據顯示，該國洪水已導致至少900人死亡，另有超過4200人失蹤。

美聯社報導指出，尼泊爾與中國的合計遇難人數已超過900人，失蹤人數超過4700人。尼泊爾電力公司的私營行業協會表示，尼泊爾拉蘇瓦（Rasuwa）和努瓦科特（Nuwakot）地區有12個水電項目在洪災中受損，至少有900名工人至今下落不明。

在中國管轄的西藏地區，中國官方媒體報導稱，泥石流夷平了約0.7平方公裡的區域，相當於98個足球場大小。截至8月31日，中國官方公布的最新傷亡數據仍停留在8月29日，顯示截至周六晚間，西藏吉隆已有16人遇難，另有546人失蹤。

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土石流 尼泊爾 西藏 災害 公安

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