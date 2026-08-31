快訊

昔「3323」轟動全台！林益世考上牙醫 大寮診所看診被認出

重磅！輝達投資聯發科35億美元 深化雙方合作

向「周氏蝦捲」安平老店潑上百隻蟑螂…嫌犯慘了！疑未吐實檢聲請羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

尼泊爾洪災能更早預警？陸專家聲稱「已及時分享」 但跨境災害訊息共享仍有限

德國之聲／ 德國之聲
8月26日，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。新華社
8月26日，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。新華社

據路透社報導，早在今年5月27日，兩國專家和官員就曾在尼泊爾首都加德滿都舉行會議，當時與會者提出應共同采取措施降低風險，例如清查冰川湖、定位潛在災害。然而，有兩位參加了該次會議的尼泊爾政府專家稱，會後並未從中方獲得足夠信息。

報導指出，本次洪災發生12天前，中國的世界氣象中心曾發郵件向尼國示警，指出8月14日至19日會有季風低壓。尼泊爾水文學家Binod Parajuli表示，中方確實有透過微信、電子郵件提供西藏強降雨的預報和觀測數據，但並不包含水位高度、雪崩、土石流的信息。另一位水文學家Sauhardra Joshi則說，曾希望中方能早點讓他們知道冰川是否有移動的跡象。

報導強調，受訪的官員和專家都並沒有直接把洪災歸咎於任何一方。不過，這次災難顯示，要在喜馬拉雅山區做到監控、預測災害並發布早期預警，涉及許多復雜因素。

根據監視器畫面，洪水灌入西藏邊境口岸的時候，是26日的上午8點32分。路透社指出，尼泊爾專家Binod Parajuli在26分鐘後接到來電，告知發生洪水。後來，專家發現有一個邊境監測站從8點40分就不再傳輸任何數據，其他監測站也有類似情形，這表示設備很可能已被洪水沖走。9點13分，尼泊爾的政府專家小組向民眾發送了手機警報。

彭博新聞引述尼泊爾國家減災與管理部門的主管Dharam Raj Uprety：「民眾甚至連5分鐘的准備時間都沒有。」他說，缺乏跨境數據傳遞機制、信息共享有限，是他們最大的挑戰之一。

8月29日，中國駐尼泊爾大使館曾在X平台回應網絡質疑。該貼文寫道，喜馬拉雅山區的地質災害風險分散，而且許多冰川湖都在海拔四五千公尺以上，監測相當困難，在陡峭山坡進行遙測也容易有誤差，再加上2015年尼泊爾大地震，又增加了災害預測的不確定性；不過，中國的專家小組仍然盡力在現有科技限制下監測、評估與分析，也已及時向尼泊爾分享重要信息。

該貼文指，中國官員確曾於5月造訪尼泊爾，而且雙方在促進建立跨境災害信息共享機制上有「重大進展」。

針對未來的合作，尼泊爾專家Binod Parajuli希望能與中國共同建立監測雪崩及冰川湖排水的系統；他們也將提議跟中國簽署信息共享協議，希望爭取到每10分鐘獲取一次數據，而且要包含河流水位，不只是強降雨預報，「這樣我們才能發出預警，拯救我們民眾的生命」。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

土石流 尼泊爾 西藏 災害 洪災 洪水

延伸閱讀

尼泊爾山洪時間軸曝！暴洪41分鐘才發警報 災前12天中國示警1事

「災難源頭在尼泊爾」 中控災區資訊 只聽得到官方消息

尼泊爾示警 暴洪災區水位上升

尼泊爾與西藏邊境山洪暴發，已知至少160人死，疑因全球暖化導致冰川崩落

相關新聞

尼泊爾洪災能更早預警？陸專家聲稱「已及時分享」 但跨境災害訊息共享仍有限

據路透社報導，早在今年5月27日，兩國專家和官員就曾在尼泊爾首都加德滿都舉行會議，當時與會者提出應共同采取措施降低風險，例如清查冰川湖、定位潛在災害。然而，有兩位參加了該次會議的尼泊爾政府專家稱，會後並未從中方獲得足夠信息…

尼泊爾洪災逾900死 總理：面臨難以想像災難

尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）表示，尼泊爾正面臨一場「難以想像且令人心碎」的災難，當局正努力評估這場毀滅性...

尼泊爾洪災增至903死、4247人失蹤！軍方鑽開隧道見灌滿洪水

法新社報導，尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅地區嚴重山洪進入第6天，根據當局災害部門，罹難人數截至31日增至903人，另有至少4247人下落不明。隨著遺體持續被尋獲，當局已展開集體埋葬；水力發電工程隧道搜救則傳出壞消息，軍方找到開口後發現內部灌滿洪水的景象，至今未偵測到生命跡象。

影／尼泊爾洪水圍屋！1家5口奇蹟生還 女主人曝2小時驚魂

每日電訊報報導，尼泊爾致命洪災近日流出一段驚險畫面，一棟房屋四周全被滾滾洪水包圍，附近建築接連遭沖毀，屋內一家人一路往高處逃，最後受困4樓，6名受困者最終奇蹟般全數獲救。42歲女主人拉克希米（Laxmi Pandey Pyakurel）事後回憶，一家人當時以為房子隨時會被整棟沖走，甚至已做好一起喪命的準備，「我們近距離看見死亡，死亡就盯著我們每一個人。」

尼泊爾山洪時間軸曝！暴洪41分鐘才發警報 災前12天中國示警1事

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅地區上周發生嚴重山洪，截至30日已造成至少804人罹難及3048人失蹤，隨著搜救持續進行，傷亡料將進一步攀升。路透報導，事實上這起致命洪災前3個月，尼泊爾便曾要求中國加強災害預警，但尼方認為中方資訊共享未達預期，內容不包括雪崩、河川水位、山崩及其他極端事件，恐影響重大災害的預警與應變。

尼泊爾示警 暴洪災區水位上升

尼泊爾和中國大陸西藏邊境的喜馬拉雅山區廿六日發生暴洪與土石流，搜救「黃金七十二小時」已過。截至卅日，兩地共已造成至少八百人罹難、逾三千人失聯。尼泊爾當局卅日上午示警，這次重災區拉蘇瓦的波特科西河水位上升，所有人員務必嚴防發生「二次災害」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。