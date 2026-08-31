尼泊爾洪災能更早預警？陸專家聲稱「已及時分享」 但跨境災害訊息共享仍有限

據路透社報導，早在今年5月27日，兩國專家和官員就曾在尼泊爾首都加德滿都舉行會議，當時與會者提出應共同采取措施降低風險，例如清查冰川湖、定位潛在災害。然而，有兩位參加了該次會議的尼泊爾政府專家稱，會後並未從中方獲得足夠信息。

報導指出，本次洪災發生12天前，中國的世界氣象中心曾發郵件向尼國示警，指出8月14日至19日會有季風低壓。尼泊爾水文學家Binod Parajuli表示，中方確實有透過微信、電子郵件提供西藏強降雨的預報和觀測數據，但並不包含水位高度、雪崩、土石流的信息。另一位水文學家Sauhardra Joshi則說，曾希望中方能早點讓他們知道冰川是否有移動的跡象。

報導強調，受訪的官員和專家都並沒有直接把洪災歸咎於任何一方。不過，這次災難顯示，要在喜馬拉雅山區做到監控、預測災害並發布早期預警，涉及許多復雜因素。

根據監視器畫面，洪水灌入西藏邊境口岸的時候，是26日的上午8點32分。路透社指出，尼泊爾專家Binod Parajuli在26分鐘後接到來電，告知發生洪水。後來，專家發現有一個邊境監測站從8點40分就不再傳輸任何數據，其他監測站也有類似情形，這表示設備很可能已被洪水沖走。9點13分，尼泊爾的政府專家小組向民眾發送了手機警報。

彭博新聞引述尼泊爾國家減災與管理部門的主管Dharam Raj Uprety：「民眾甚至連5分鐘的准備時間都沒有。」他說，缺乏跨境數據傳遞機制、信息共享有限，是他們最大的挑戰之一。

8月29日，中國駐尼泊爾大使館曾在X平台回應網絡質疑。該貼文寫道，喜馬拉雅山區的地質災害風險分散，而且許多冰川湖都在海拔四五千公尺以上，監測相當困難，在陡峭山坡進行遙測也容易有誤差，再加上2015年尼泊爾大地震，又增加了災害預測的不確定性；不過，中國的專家小組仍然盡力在現有科技限制下監測、評估與分析，也已及時向尼泊爾分享重要信息。

該貼文指，中國官員確曾於5月造訪尼泊爾，而且雙方在促進建立跨境災害信息共享機制上有「重大進展」。

針對未來的合作，尼泊爾專家Binod Parajuli希望能與中國共同建立監測雪崩及冰川湖排水的系統；他們也將提議跟中國簽署信息共享協議，希望爭取到每10分鐘獲取一次數據，而且要包含河流水位，不只是強降雨預報，「這樣我們才能發出預警，拯救我們民眾的生命」。

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