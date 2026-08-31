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尼泊爾洪災逾900死 總理：面臨難以想像災難

中央社／ 加德滿都31日綜合外電報導

尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）表示，尼泊爾正面臨一場「難以想像且令人心碎」的災難，當局正努力評估這場毀滅性洪災造成的整體災情。

法新社報導，隨著搜救工作進入第6天，這場於本月26日爆發、夾帶大量冰塊與岩石碎屑的巨大洪流衝擊中尼邊境。尼泊爾災害當局表示，境內已有至少903人罹難；中國官媒此前也證實西藏有16人死亡。這場雙邊浩劫目前已在兩國奪走至少919條人命。

夏哈昨天深夜在社群媒體上發文表示：「我們的國家正面臨一場難以想像且令人心碎的天災。拉蘇瓦（Rasuwa）地區的波特科西河（Bhote Koshi River）發生的毀滅性洪災，讓我們極難完整統計人員傷亡、財產及基礎設施損失。」

他補充指出：「雖然惡劣天候、險峻地勢及持續的風險使這項工作更具挑戰，但我們仍會堅定行動，守護國民生命安全。」

目前兩國共有4793人下落不明。其中尼泊爾境內的失聯人數已飆升至4247人；西藏則有546人失聯，包含許多前往岡仁波齊峰（Mount Kailash）的遊客與朝聖者。

36歲、由饒舌歌手轉型為政治人物的夏哈，如今正面臨重建社區及關鍵基礎設施的艱鉅任務。尼泊爾經濟本已承受壓力，資源有限，難以應對如此規模的災害。

談及這場洪災，夏哈說：「我們將憑藉團結與集體努力，成功度過此次危機。」

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