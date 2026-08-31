尼泊爾洪災增至903死、4247人失蹤！軍方鑽開隧道見灌滿洪水

法新社報導，尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅地區嚴重山洪進入第6天，根據當局災害部門，罹難人數截至31日增至903人，另有至少4247人下落不明。隨著遺體持續被尋獲，當局已展開集體埋葬；水力發電工程隧道搜救則傳出壞消息，軍方找到開口後發現內部灌滿洪水的景象，至今未偵測到生命跡象。

CNN報導，根據尼泊爾當局，緊急救援人員目前已救出1萬451人。

紐約時報報導，距離洪災源頭超過160公里的巴拉特布爾（Bharatpur），近日陸續收到從河岸尋獲的遺體。當地停屍間容量僅30多具，根本無法應付大量遺體，官員只好把政府大廳改成臨時停屍間，替遺體拍照、記錄衣物與可辨識特徵，並採集DNA樣本，供趕來尋親的家屬辨認。

截至周末，當地一處臨時停屍間已存放270具遺體，幾乎全數尚未確認身分。由於許多遺體長時間泡水，加上季風高溫，保存困難，當局開始把無人認領的遺體運往附近森林集體埋葬，29日晚間埋葬93具，30日再埋葬100具。當地警員表示，目前每天仍會尋獲15至20具新遺體，相關工作恐持續數月。

搜救行動則持續聚焦在重災區拉蘇瓦（Rasuwa）與下游努瓦科特（Nuwakot）的水力發電工程隧道。

尼泊爾軍方在整夜降雨中持續鑽掘被瓦礫與泥漿掩埋的隧道，並在印度救援隊協助下，於30日下午找到其中一條隧道的開口。

不過，尼泊爾陸軍發言人巴斯內特（Raja Ram Basnet）表示，救援人員發現隧道內已灌滿洪水，另一條隧道入口則仍難以定位。軍方同時出動熱感應無人機搜尋生命跡象，但截至目前「仍未發現任何生還者跡象」。

洪水威力之猛烈，甚至有十多具遺體被沖走數百公里，最後在印度境內尋獲。隨著災後關鍵72小時早已過去，失蹤者生還希望也持續降低。