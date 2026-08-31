快訊

40萬要對手退選！桃園查獲首宗里長選舉搓湯圓賄選 當場逮人扣賄款

鎖國？陸出入境新規引爆監控恐懼 有護照不一定出得去

北京積極招手周子瑜！傳祭演藝資源爭取 換「一個中國」表態

聽新聞
0:00 / 0:00

尼泊爾洪災近800死 3個月前曾向中國求預警資訊

中央社／ 加德滿都31日綜合外電報導

尼泊爾西藏邊境地區26日發生大規模暴洪和土石流，造成兩國近800人死亡、超過3000人失聯；而災難發生前3個月，兩國專家及官員曾在加德滿都會面，討論此類災害風險。

根據路透社取得的尼泊爾方面會議議程，尼泊爾10名及中國約12名官員，包含來自本次災區西藏的代表，於5月27日在加德滿都（Kathmandu）舉行會議，討論如何加強合作，監測並因應洪水、天氣以及與冰川相關的各種危害，並呼籲建立冰湖資料庫與危害地圖。

不過，兩名尼泊爾官員告訴路透社，會後從中方獲得的冰川風險及水位的資訊，不如預期充分。他們憂心資料分享不足，將削弱尼泊爾預測及應對重大災害的能力。

出席會議的尼泊爾洪水預報處水文專家喬希（Sauhardra Joshi）說：「我們真正想要、現在仍想要的是，倘若冰川或那一帶有任何早期活動徵兆，我們希望能提前一點得知。」

● 中國強調「及時」分享數據

目前並無官員或專家將這場自然災害歸責於任何一方，這場暴洪復原工作估計將耗費尼泊爾國內生產毛額（GDP）的10%。尼泊爾官員表示，現階段重點在於深化與中國的合作。

針對5月份會議或尼泊爾要求增加資訊共享一事，中國外交部未回應路透社詢問。另一位尼泊爾水文專家帕拉裘利（Binod Parajuli）指出，中方代表當時表示尚未獲授權簽訂合作協議，建議進一步協商。

中國駐尼泊爾大使館昨天在社群媒體X發布聲明表示，兩國針對此議題密切聯絡，5月會議在推動跨境災害資訊共享方面「取得實質進展」；面對尼泊爾社群媒體質疑預警不力，大使館表示，偏遠喜馬拉雅地區監測面臨極大挑戰，但中方已「及時」分享重要資訊。

尼泊爾官員表示，去年也曾對同一地區的洪災表達類似疑慮。當時西藏一處冰湖突然溢水，造成尼泊爾至少9人死亡、10多人失聯。

帕拉裘利補充，中國約1個月前開始透過微信及電郵分享西藏大雨預報，但「雪崩、水位、山崩及極端事件則沒有提供」。災難爆發12天前，中國世界氣象中心曾電郵預告該區8月14日至19日將有季風低壓並提醒慎防連環災害。

● 擬比照印度模式 盼每10分鐘獲取數據

美國史汀生研究中心（Stimson Center）資深研究員羅德（Austin Lord）分析，本次災難源於未受監控的冰川崩塌，雙邊合作不足並非導致災情的主要因素，但兩國資訊交流確實非常有限，「中國科學家的監測能力和資源，整體遠高於尼泊爾」。

帕拉裘利說，洪流抵達尼泊爾所需的時間，凸顯預警系統的重要性。

帕拉裘利表示，尼泊爾將持續尋求與中國合作，建立雪崩及冰湖溢水監測系統，並提議簽署資料共享協議，比照尼泊爾與印度的現行模式，不僅交換降雨預報，更希望每10分鐘取得一次降雨及河流水位數據，以「讓我們能提醒、能救我們的人」。

他說：「我們的主要目標，是不再錯過任何未來的災難。」

尼泊爾 洪災 西藏 土石流

延伸閱讀

尼泊爾山洪時間軸曝！暴洪41分鐘才發警報 災前12天中國示警1事

「災難源頭在尼泊爾」 中控災區資訊 只聽得到官方消息

尼泊爾洪災第5天 近3000人失蹤、洪水威脅未除

尼泊爾災區洪水水位上升！當局緊急發布警報 4地區全面戒備

相關新聞

尼泊爾山洪時間軸曝！暴洪41分鐘才發警報 災前12天中國示警1事

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅地區上周發生嚴重山洪，截至30日已造成至少804人罹難及3048人失蹤，隨著搜救持續進行，傷亡料將進一步攀升。路透報導，事實上這起致命洪災前3個月，尼泊爾便曾要求中國加強災害預警，但尼方認為中方資訊共享未達預期，內容不包括雪崩、河川水位、山崩及其他極端事件，恐影響重大災害的預警與應變。

影／尼泊爾洪水圍屋！1家5口奇蹟生還 女主人曝2小時驚魂

每日電訊報報導，尼泊爾致命洪災近日流出一段驚險畫面，一棟房屋四周全被滾滾洪水包圍，附近建築接連遭沖毀，屋內一家人一路往高處逃，最後受困4樓，6名受困者最終奇蹟般全數獲救。42歲女主人拉克希米（Laxmi Pandey Pyakurel）事後回憶，一家人當時以為房子隨時會被整棟沖走，甚至已做好一起喪命的準備，「我們近距離看見死亡，死亡就盯著我們每一個人。」

尼泊爾示警 暴洪災區水位上升

尼泊爾和中國大陸西藏邊境的喜馬拉雅山區廿六日發生暴洪與土石流，搜救「黃金七十二小時」已過。截至卅日，兩地共已造成至少八百人罹難、逾三千人失聯。尼泊爾當局卅日上午示警，這次重災區拉蘇瓦的波特科西河水位上升，所有人員務必嚴防發生「二次災害」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。