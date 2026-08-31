尼泊爾洪災近800死 3個月前曾向中國求預警資訊

尼泊爾與西藏邊境地區26日發生大規模暴洪和土石流，造成兩國近800人死亡、超過3000人失聯；而災難發生前3個月，兩國專家及官員曾在加德滿都會面，討論此類災害風險。

根據路透社取得的尼泊爾方面會議議程，尼泊爾10名及中國約12名官員，包含來自本次災區西藏的代表，於5月27日在加德滿都（Kathmandu）舉行會議，討論如何加強合作，監測並因應洪水、天氣以及與冰川相關的各種危害，並呼籲建立冰湖資料庫與危害地圖。

不過，兩名尼泊爾官員告訴路透社，會後從中方獲得的冰川風險及水位的資訊，不如預期充分。他們憂心資料分享不足，將削弱尼泊爾預測及應對重大災害的能力。

出席會議的尼泊爾洪水預報處水文專家喬希（Sauhardra Joshi）說：「我們真正想要、現在仍想要的是，倘若冰川或那一帶有任何早期活動徵兆，我們希望能提前一點得知。」

● 中國強調「及時」分享數據

目前並無官員或專家將這場自然災害歸責於任何一方，這場暴洪復原工作估計將耗費尼泊爾國內生產毛額（GDP）的10%。尼泊爾官員表示，現階段重點在於深化與中國的合作。

針對5月份會議或尼泊爾要求增加資訊共享一事，中國外交部未回應路透社詢問。另一位尼泊爾水文專家帕拉裘利（Binod Parajuli）指出，中方代表當時表示尚未獲授權簽訂合作協議，建議進一步協商。

中國駐尼泊爾大使館昨天在社群媒體X發布聲明表示，兩國針對此議題密切聯絡，5月會議在推動跨境災害資訊共享方面「取得實質進展」；面對尼泊爾社群媒體質疑預警不力，大使館表示，偏遠喜馬拉雅地區監測面臨極大挑戰，但中方已「及時」分享重要資訊。

尼泊爾官員表示，去年也曾對同一地區的洪災表達類似疑慮。當時西藏一處冰湖突然溢水，造成尼泊爾至少9人死亡、10多人失聯。

帕拉裘利補充，中國約1個月前開始透過微信及電郵分享西藏大雨預報，但「雪崩、水位、山崩及極端事件則沒有提供」。災難爆發12天前，中國世界氣象中心曾電郵預告該區8月14日至19日將有季風低壓並提醒慎防連環災害。

● 擬比照印度模式 盼每10分鐘獲取數據

美國史汀生研究中心（Stimson Center）資深研究員羅德（Austin Lord）分析，本次災難源於未受監控的冰川崩塌，雙邊合作不足並非導致災情的主要因素，但兩國資訊交流確實非常有限，「中國科學家的監測能力和資源，整體遠高於尼泊爾」。

帕拉裘利說，洪流抵達尼泊爾所需的時間，凸顯預警系統的重要性。

帕拉裘利表示，尼泊爾將持續尋求與中國合作，建立雪崩及冰湖溢水監測系統，並提議簽署資料共享協議，比照尼泊爾與印度的現行模式，不僅交換降雨預報，更希望每10分鐘取得一次降雨及河流水位數據，以「讓我們能提醒、能救我們的人」。

他說：「我們的主要目標，是不再錯過任何未來的災難。」