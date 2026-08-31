快訊

日媒：日駐台機構設核避難所 因應「台灣有事」危機

台股開低走低跌逾600點！46K關卡失守 欣興跌停、南電及金像電逆勢衝高

尼泊爾山洪時間軸曝！暴洪41分鐘才發警報 災前12天中國示警1事

聽新聞
0:00 / 0:00

影／尼泊爾洪水圍屋！1家5口奇蹟生還 女主人曝2小時驚魂

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
尼泊爾致命洪災近日流出一段驚險畫面，一棟房屋四周全被滾滾洪水包圍，附近建築接連遭沖毀，屋內一家人一路往高處逃，最後受困4樓，6名受困者最終奇蹟般全數獲救。圖/截自@Sumon1486554在X的影音
尼泊爾致命洪災近日流出一段驚險畫面，一棟房屋四周全被滾滾洪水包圍，附近建築接連遭沖毀，屋內一家人一路往高處逃，最後受困4樓，6名受困者最終奇蹟般全數獲救。圖/截自@Sumon1486554在X的影音

每日電訊報報導，尼泊爾致命洪災近日流出一段驚險畫面，一棟房屋四周全被滾滾洪水包圍，附近建築接連遭沖毀，屋內一家人一路往高處逃，最後受困4樓，6名受困者最終奇蹟般全數獲救。42歲女主人拉克希米（Laxmi Pandey Pyakurel）事後回憶，一家人當時以為房子隨時會被整棟沖走，甚至已做好一起喪命的準備，「我們近距離看見死亡，死亡就盯著我們每一個人。」

洪水來襲前，拉克希米一家原本待在距離住家僅數公尺的一間酒類商店內，突然聽見石頭碎裂聲，緊接著四周傳來尖叫，有人大喊河水氾濫。她7歲兒子普拉揚（Prayan）約15分鐘前才出門上學，11歲女兒則正準備和祖母外出。

察覺情況不對後，拉克希米與丈夫立刻帶著女兒和婆婆躲回家中，當時公公已在屋內，另有一名鄰居也跑進來避難。隨著水位快速上升，6人一路往樓上撤離，直到3樓也遭洪水淹沒，只能逃到4樓呼救。

拉克希米說，當時所有人都以為死期將至，「我們近距離看見死亡，死神盯著我們每一個人。」她甚至告訴家人，如果逃不出去，「那就一起死」。她一度試圖打電話向親友做最後道別，但手機訊號太差，對方根本聽不清楚她說了什麼。

一家人受困將近2個小時，期間洪水從四面八方猛烈撞擊房屋，整棟建築不斷震動，周遭建築則一棟棟消失在洪流中。拉克希米形容，每次洪水衝擊房子，他們都以為下一秒就會連人帶屋被沖走，只能緊緊抱在一起，一面祈禱活下來，一面做好最壞打算。

她當時最掛念的是已經去上學的7歲兒子，一家人不斷祈禱，希望還有機會再見他一面。所幸兒子的學校位在安全地區，並未受到洪水波及。水勢稍退後，附近居民利用梯子和繩索，陸續將6人救下。

拉克希米說，即使過去曾經歷嚴重地震，也沒有感受過洪水撞擊房屋時如此猛烈的震動。一家人最後全數生還，她至今仍難以置信，「我們像是獲得了第二次生命。每個人都說這是一場奇蹟。」尤其看過事發影片後，她更不敢相信自己一家人究竟是如何活下來的。

土石流 尼泊爾 西藏

延伸閱讀

影／尼泊爾暴洪前警報狂響！工人急逃命影片曝 工程師錄下最後畫面失聯

影／尼泊爾山洪933名工人困隧道！鑽孔送氧搶救 救援隊曝內部慘況

瓦礫堆下傳出哭聲！尼泊爾洪災逾700死 6歲女童困5天奇蹟獲救

尼泊爾洪災印度朝聖團躲死劫 喝茶10分鐘改變命運

相關新聞

尼泊爾山洪時間軸曝！暴洪41分鐘才發警報 災前12天中國示警1事

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅地區上周發生嚴重山洪，截至30日已造成至少804人罹難及3048人失蹤，隨著搜救持續進行，傷亡料將進一步攀升。路透報導，事實上這起致命洪災前3個月，尼泊爾便曾要求中國加強災害預警，但尼方認為中方資訊共享未達預期，內容不包括雪崩、河川水位、山崩及其他極端事件，恐影響重大災害的預警與應變。

影／尼泊爾洪水圍屋！1家5口奇蹟生還 女主人曝2小時驚魂

每日電訊報報導，尼泊爾致命洪災近日流出一段驚險畫面，一棟房屋四周全被滾滾洪水包圍，附近建築接連遭沖毀，屋內一家人一路往高處逃，最後受困4樓，6名受困者最終奇蹟般全數獲救。42歲女主人拉克希米（Laxmi Pandey Pyakurel）事後回憶，一家人當時以為房子隨時會被整棟沖走，甚至已做好一起喪命的準備，「我們近距離看見死亡，死亡就盯著我們每一個人。」

尼泊爾示警 暴洪災區水位上升

尼泊爾和中國大陸西藏邊境的喜馬拉雅山區廿六日發生暴洪與土石流，搜救「黃金七十二小時」已過。截至卅日，兩地共已造成至少八百人罹難、逾三千人失聯。尼泊爾當局卅日上午示警，這次重災區拉蘇瓦的波特科西河水位上升，所有人員務必嚴防發生「二次災害」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。