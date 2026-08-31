尼泊爾山洪時間軸曝！暴洪41分鐘才發警報 災前12天中國示警1事

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅地區上周發生嚴重山洪，截至30日已造成至少804人罹難及3048人失蹤，隨著搜救持續進行，傷亡料將進一步攀升。路透報導，事實上這起致命洪災前3個月，尼泊爾便曾要求中國加強災害預警，但尼方認為中方資訊共享未達預期，內容不包括雪崩、河川水位、山崩及其他極端事件，恐影響重大災害的預警與應變。

不過，中國在災前12天曾提醒尼泊爾，當地預計受到季風低壓影響，需注意山崩、山洪等連鎖災害。目前未有官員或專家將這起災害歸咎於任何一方。

根據路透取得議程，那場會議由尼泊爾籌備，5月27日在加德滿都舉行，共有10名尼泊爾官員及約12名中國官員參加，包括西藏地區官員，討論如何加強合作，以監測及因應洪水、天氣與冰川相關災害。與會者並呼籲採取聯合減災措施，包括建立冰川湖清冊及繪製災害風險地圖。

不過，2名尼泊爾官員告訴路透，會後中方在冰川風險及水位方面提供的資訊並未達到尼方期待，他們擔心，資料共享不足可能妨礙尼泊爾預測及提前因應重大災害。

尼泊爾政府水文學家帕拉朱利（Binod Parajuli）表示，中方當時在會中稱無權限簽署協議回應尼方要求，需待進一步磋商。

路透梳理時間軸指出，洪災前12天，中國世界氣象中心透過電子郵件告知尼方，8月14日至19日當地預計受到季風低壓影響，尼泊爾多地降雨可能增強，並提醒注意山崩、山洪等次生及連鎖災害。

26日洪災發生當天上午，8時32分左右，洪流衝過西藏一處邊境口岸，監視器拍下現場民眾倉皇逃生。8時40分，尼泊爾一座邊境監測站停止傳送資料。

8時58分，也就是洪流衝過邊境口岸26分鐘後，帕拉朱利接獲國家災害風險降低與管理局局長來電，得知翠蘇里河發生洪水。他的團隊隨即嘗試聯繫下游監測站，但同樣無法取得資料，懷疑多座設備已遭洪水沖毀。

團隊之後聯絡地方當局確認災情，並於上午9時13分向民眾手機發布洪水警報。換言之，從洪流衝過西藏邊境口岸，到尼泊爾向民眾發布警報，相隔約41分鐘。尼泊爾政府評估顯示，洪水從中尼邊境一路向下游肆虐168公里，至少摧毀4座監測站，洪水量約5740萬立方公尺，比正常水量高出逾5成。

中國駐尼泊爾大使館29日回應表示，中尼一直就災害資訊共享保持密切聯繫，5月會議也取得「實質進展」，並強調中方已「及時」向尼泊爾提供重要資訊。對於外界質疑預警不足，使館則指出，偏遠喜馬拉雅山區的災害監測本就面臨高度技術挑戰。中國外交部則未回應相關置評請求。

帕拉朱利表示，直到約1個月前，中國才開始透過微信及電子郵件分享強降雨預報及相關觀測，但不包括雪崩、河川水位、山崩及其他極端事件。

史汀生中心資深研究員洛德（Austin Lord）表示，這次災難源於監測相對不足地區的冰川崩塌，中尼合作有限並非尼泊爾應變失靈的主要因素。不過他也指出，兩國目前缺乏完善的災害資訊共享機制，交流仍相當有限，而中國在監測能力與資源上明顯優於尼泊爾。

帕拉朱利則表示，洪流抵達尼泊爾所花的時間，顯示早期預警系統的重要性。尼泊爾希望未來與中國建立更完整的災害監測與資料共享機制，除強降雨預報外，也納入雪崩、冰川湖洩水及河川水位等資訊，並爭取每10分鐘取得一次最新資料，以利及早發布警報、降低災害傷亡。