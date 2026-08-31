尼泊爾示警 暴洪災區水位上升

尼泊爾和中國大陸西藏邊境的喜馬拉雅山區廿六日發生暴洪與土石流，搜救「黃金七十二小時」已過。截至卅日，兩地共已造成至少八百人罹難、逾三千人失聯。尼泊爾當局卅日上午示警，這次重災區拉蘇瓦的波特科西河水位上升，所有人員務必嚴防發生「二次災害」。

中國官媒央視新聞頻道卅日報導，根據遙感解譯及現場調查，中國官方在西藏吉隆縣土石流災害區域發現六十多處地質災害的隱患點，初步判定八處為高風險。中國自然資源部表示，已全面啟動吉隆土石流災害區域風險隱患排查工作。西藏當局卅日通報，截至廿九日晚間六時，共十六人罹難、五四六人失聯，其中二六一人為外籍人士。該通報未提到受傷人數。

尼泊爾當局卅日晚間說，尼國境內已有七八八人喪生、二七四二人受傷。除了拉蘇瓦地區，當局還說，努瓦科特、達丁及齊萬這三個地區也必須防範二次災害。但當局並未詳述河水水位上升的肇因。

吉隆縣「普熱普強藏布河」這次形成的堰塞湖已在溢流後排空。但監測無人機廿九日晚間發現，其下游二點八公里處發生山崩，出現新的堰塞體，正形成新的堰塞湖。

中共中央政治局委員兼中國外長王毅廿九日和尼泊爾外長坎乃爾通話，中方援尼物資已運抵尼泊爾首都加德滿都。坎乃爾同日對媒體強調，尼泊爾排放的溫室氣體不到全球的百分之○點○一，「我國人民卻是（全球）氣候變遷及其衝擊的主要受害者之一」。

紐約時報廿九日報導，一群登山客事發時正在西藏一處觀景台遠眺雪山，意外拍下冰川及山體大規模崩塌的瞬間。有目擊者形容先聽見山谷傳出像爆炸的巨響，隨後大量冰體與岩石直墜河谷，揚起彷彿「巨型蕈狀雲」的塵霧。