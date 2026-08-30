尼泊爾洪災來襲前 校長獲報果斷率900學生撤離…目睹學校遭吞沒

尼泊爾與西藏邊境地區26日發生大規模暴洪和土石流，一所中學校長事後受訪說，他當時接獲多通電話示警洪災可能即將到達校區，當機立斷率約900名在校學生撤離至安全地點。

英國廣播公司（BBC）報導，尼泊爾努瓦科特縣（Nuwakot）的特里布翠蘇里中學（Tribhuvan TrishuliSecondary School）校長達瓦第（Rajendra Dawadi）表示，他在短短幾分鐘內接獲4名不同人士的警告，其中一通回報說上游的貝特拉瓦提（Betrawati）村落已遭洪水吞噬。

達瓦第告訴BBC他果斷做出決定，「我認為不能再拖了。即使洪水沒來，只是損失一天的教學而已」；該校學生總數略多於1600人。

他率學生撤離至高處時，目睹距離河邊約100公尺遠的學校宿舍遭洪水吞沒。

達瓦第強調：「若我們晚10分鐘做出撤離決定，包括學生或我在內的所有人，今天恐怕無法站在這裡和各位說話。」