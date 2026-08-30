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大陸官方：西藏吉隆土石流區 發現8處地質災害高風險點

中央社／ 台北30日電
中國安能救援人員操縱機械開展道路搶通作業。新華社
中國安能救援人員操縱機械開展道路搶通作業。新華社

央視新聞今天報導，中國官方在西藏吉隆土石流災害區域發現60多處地質災害隱患點，初步判定其中8處為高風險點。

尼泊爾喜馬拉雅冰川26日發生局部崩塌並引發災難性土石流，已致中國及尼泊爾境內逾700人喪生，近3000人失蹤。

中國官媒央視新聞報導，中國自然資源部已全面啟動吉隆土石流災害區域風險隱患排查工作。

中國自然資源部表示，正持續調集專業技術力量，重點針對冰崩源區、堰塞湖、溝道沿線及流域周邊分區域對災害影響範圍進行應急測繪和風險隱患調查，並對應急救援通道、周邊村莊和安置點等重點區域加強地質災害巡查排查。

據指出，中國專家結合遙感解譯和現場調查，初步判定災害影響區有8處地質災害高風險點。

尼泊爾與西藏邊境地區26日發生大規模暴洪和土石流，搜救行動進入第5天。尼泊爾當局今天警告洪水水位持續升高，並呼籲救援團隊提高警戒。

美國地質調查局（USGS）表示，這場災難是尼泊爾自2015年地震以來最致命的一場災害，起因是冰川崩塌，引發大量冰雪與碎屑形成的洪流。

土石流 尼泊爾 西藏

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