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瓦礫堆下傳出哭聲！尼泊爾洪災逾700死 6歲女童困5天奇蹟獲救
尼泊爾致命洪災已奪走超過700條人命，當局在一片斷垣殘壁中救出一名遭埋多日的6歲女童，由於傷勢不輕，目前她已被送到加德滿都接受治療。
印度經濟時報（The Economic Times）指出，尼泊爾26日發生奪命洪災，挾帶泥沙、碎石的大水瞬間讓當地變成一片汪洋，截至目前為止，因為這起意外喪命的人數已經上升到超過700人，還有逾2500人下落不明。
今日印度（India Today）30日報導，尼泊爾的救難人員在搜救過程中，聽到廢墟下傳來哭聲，這才找到了受困的6歲女童，並將她救出、送醫。
相關影像顯示，救援人員在一片泥漿、斷垣殘壁、瓦礫中不斷朝發出哭聲的地方前進，最後終於找到那名女孩。
救援人員小心翼翼地將所有阻礙排除，成功將那個女孩抬出，並送到安全的地方。
在這場災難中，仍有無數家庭正在尋找失蹤的家人，這個女孩被救出的消息，讓他們期盼家人獲救的希望得以延續下去。
尼泊爾當局的救援行動目前仍在持續，來自印度、中國等地的專業團隊也正提供尼泊爾有關救援、基礎設施重建、技術支援等方面的協助。
根據尼泊爾警方的統計，目前已有超過2300人獲救，但尼泊爾當局今天也發布預警，稱災區河水的水位仍在持續上漲，敦促救援人員和當地居民保持警惕，預警訊息也已經傳到民眾的手機。
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