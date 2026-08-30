快訊

北市市民大道晚間火燒車！行駛中突起火燃燒 駕駛急逃出

這2日天氣最不穩！南部嚴防豪雨 未來恐又有熱帶性低氣壓

下雨下到褪色？八卦山大佛才修復3年多 民眾驚「彰化門面」漆色斑駁

聽新聞
0:00 / 0:00

瓦礫堆下傳出哭聲！尼泊爾洪災逾700死 6歲女童困5天奇蹟獲救

中央社／ 新德里30日專電
尼泊爾的救難人員在搜救過程中，聽到廢墟下傳來哭聲，這才找到了受困的6歲女童，並將她救出、送醫。圖／截自「Armed Police Force, Nepal」臉書
尼泊爾的救難人員在搜救過程中，聽到廢墟下傳來哭聲，這才找到了受困的6歲女童，並將她救出、送醫。圖／截自「Armed Police Force, Nepal」臉書

尼泊爾致命洪災已奪走超過700條人命，當局在一片斷垣殘壁中救出一名遭埋多日的6歲女童，由於傷勢不輕，目前她已被送到加德滿都接受治療。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，尼泊爾26日發生奪命洪災，挾帶泥沙、碎石的大水瞬間讓當地變成一片汪洋，截至目前為止，因為這起意外喪命的人數已經上升到超過700人，還有逾2500人下落不明。

今日印度（India Today）30日報導，尼泊爾的救難人員在搜救過程中，聽到廢墟下傳來哭聲，這才找到了受困的6歲女童，並將她救出、送醫。

相關影像顯示，救援人員在一片泥漿、斷垣殘壁、瓦礫中不斷朝發出哭聲的地方前進，最後終於找到那名女孩。

救援人員小心翼翼地將所有阻礙排除，成功將那個女孩抬出，並送到安全的地方。

在這場災難中，仍有無數家庭正在尋找失蹤的家人，這個女孩被救出的消息，讓他們期盼家人獲救的希望得以延續下去。

尼泊爾當局的救援行動目前仍在持續，來自印度、中國等地的專業團隊也正提供尼泊爾有關救援、基礎設施重建、技術支援等方面的協助。

根據尼泊爾警方的統計，目前已有超過2300人獲救，但尼泊爾當局今天也發布預警，稱災區河水的水位仍在持續上漲，敦促救援人員和當地居民保持警惕，預警訊息也已經傳到民眾的手機。

尼泊爾 洪災 女童 土石流 西藏

延伸閱讀

尼泊爾洪災印度朝聖團躲死劫 喝茶10分鐘改變命運

影／尼泊爾山洪933名工人困隧道！鑽孔送氧搶救 救援隊曝內部慘況

尼泊爾山洪破3千失蹤 國際陸續加入救援

尼泊爾與中國洪災增至682死 近3000人失蹤待搜救

相關新聞

亞洲近10萬冰川急速融化中！全球5.6萬處恐成水炸彈 1高山區被點名

尼泊爾與中國西藏交界地區爆發致命山洪後，喜馬拉雅冰川快速融化衍生的災害風險再度受到關注。專家指出，亞洲高山地區目前約有9萬5000座冰川，正急速流失冰量。另有一項研究發現，隨著冰川持續退縮，全球有5萬6659處冰川底下的低窪地形，未來可能積水形成新的湖泊，恐如潛藏高山的「水炸彈」；研究點名「世界屋脊」喜馬拉雅所在的亞洲高山地區，也存在許多這類潛在成湖地形。

瓦礫堆下傳出微弱哭聲！尼泊爾洪災逾700死 6歲女童受困5天奇蹟獲救

尼泊爾致命洪災已奪走超過700條人命，當局在一片斷垣殘壁中救出一名遭埋多日的6歲女童，由於傷勢不輕，目前她已被送到加德滿...

進入第5天…尼泊爾暴洪逾100工人受困隧道 當局重啟搜救

尼泊爾與中國西藏邊境26日發生大規模暴洪和土石流後，尼泊爾搜救隊今天恢復搜尋據信受困多處隧道的水力發電工程工人，這項任務...

瀰漫腐臭味…尼泊爾洪災倖存者返家 他找金飾現金只帶回女兒照片

尼泊爾與西藏邊境地區26日發生大規模暴洪，造成近3000人失蹤、691人罹難。許多被迫倉皇逃難的倖存者近日陸續重返只剩泥...

尼泊爾洪災印度朝聖團躲死劫 喝茶10分鐘改變命運

28名來自印度的民眾計畫前往尼泊爾、西藏邊境地區朝聖，他們在旅途中因為喝茶休息，耽擱了10分鐘，躲過尼泊爾致命洪災，與死...

中尼邊境泥石流／發現第2處堰塞湖 若潰決衝擊大

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日發生大規模泥石流，災害造成道路及周邊區域受影響，災後可能形成的堰塞湖及其潰決風險受到各界關注。中國方面持續利用衛星及無人機進行監測，目前已確認災區至少存在兩處堰塞湖，其中位於上游、海拔較高的新堰塞湖02，可能成為後續防災監測重點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。