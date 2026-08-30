進入第5天…尼泊爾暴洪逾100工人受困隧道 當局重啟搜救

尼泊爾與中國西藏邊境26日發生大規模暴洪和土石流後，尼泊爾搜救隊今天恢復搜尋據信受困多處隧道的水力發電工程工人，這項任務因連夜降雨及河水上漲一度中斷。

法新社報導，搜救行動進入第5天，搜救隊持續在災區艱困環境中執行任務。

尼泊爾政府表示，受困幾處水力發電工程隧道內的逾100名工人可能仍存活，救援行動集中於翠蘇里3A（Trishuli 3A）和翠蘇里3B（Trishuli 3B）2處工程區。

尼泊爾國家減災及風險管理局（National DisasterRisk Reduction and Management Authority）統計，自26日發生大規模洪災與土石流以來，總計933名水力發電工程工人失聯。

軍方搜救隊昨晚在翠蘇里3A工程區利用鑽孔機穿透遭泥流淹沒的隧道上層，開始向隧道內輸送空氣和投放一架攝影機。

不過，災區連夜降雨及河水上漲導致救援行動受阻，挖掘區域一度積水，直到水退去才恢復行動。

尼泊爾軍方今天發布聲明說：「隨著洪水退去，救援團隊已恢復使用鑽孔機、挖土機、液壓切割器等設備，持續尋找隧道入口。」

災害應變機構發布的照片顯示，搜救人員費力穿過滾滾泥流並繞過洪災過後留下的巨石。

尼泊爾總理辦公室表示，救援團隊雖身處「艱困環境」，仍「努力不懈搜尋並搶救可能受困的人員」。

總理辦公室指出，搜救隊正利用先進搜尋攝影機與專業探測設備協助救援。