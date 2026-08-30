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瀰漫腐臭味…尼泊爾洪災倖存者返家 他找金飾現金只帶回女兒照片

中央社／ 尼泊爾敦格30日綜合外電報導
尼泊爾與西藏邊境地區的敦格村。 法新社
尼泊爾與西藏邊境地區的敦格村。 法新社

尼泊爾西藏邊境地區26日發生大規模暴洪，造成近3000人失蹤、691人罹難。許多被迫倉皇逃難的倖存者近日陸續重返只剩泥濘和瓦礫的家園，在惡臭中翻找殘存的財物、證件與珍貴回憶。

敦格村（Dhunge）居民拉米查內（ShantiLamichhane）告訴法新社，她正等待推土機完成道路清理，她才能返回家中。

「我想尋找一些東西，但重點不只如此。我所有的回憶也都在那裡。」

敦格村原本約有150戶人家，如今已面目全非，空氣中瀰漫令人不安的腐臭。這只是喜馬拉雅山洪災中數十個遭到徹底摧毀的聚落之一。

許多倖存者當時為了逃命，根本來不及帶走任何東西，如今他們紛紛返回災區，盡力尋找可能留下的物品，或只是想親眼看看曾經的家園如今變成什麼模樣。

另名44歲災民黎瑪（Hari Prasad Rimal）也返回德維加特村（Devighat）的自家，希望找回一些細軟，包括金飾和現金，但他只帶回女兒的1張照片。

他表示，自己位於上游數公里處的倉庫仍無法進入，根據空拍影像，倉庫所在位置如今只剩泥沙與瓦礫。

「倉庫沒了，但也許我不該抱怨，至少我的家人都活下來了。」

尼泊爾童軍青年團救災志工昆克爾（AyushmanKuinkel）說：「許多地方的泥濘仍然深及膝蓋，而且到處都能聞到臭味。大家都知道，下面很可能還埋有遺體。」

尼泊爾 洪災 喜馬拉雅山 土石流 西藏

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