尼泊爾洪災印度朝聖團躲死劫 喝茶10分鐘改變命運

28名來自印度的民眾計畫前往尼泊爾、西藏邊境地區朝聖，他們在旅途中因為喝茶休息，耽擱了10分鐘，躲過尼泊爾致命洪災，與死神擦身而過。

尼泊爾、中國西藏邊境26日爆發致命土石流，已知造成逾600人喪命、近3000人失聯。

印度時報（Times of India）今天報導，來自印度安德拉邦（Andhra Pradesh）、泰倫加納邦（Telangana）、卡納塔卡邦（Karnataka）的28人，在尼泊爾洪災中倖免於難，目前已各自返家。

該團成員之一告訴印度時報，他們原訂前往尼泊爾、西藏邊境朝聖，途中短暫停下喝茶，休息了10分鐘，因此撿回一命。

這名印度民眾說：「我們本來會早點到的，但喝茶休息了10分鐘，那救了我們全團28人的命，之後司機也迅速因應，繞其他安全的路走，把我們送到安全的地方。」

同團另名印度民眾表示，他們大約上午6時30分左右離開飯店，坐了一會兒車後，停下來喝茶休息，不久後司機收到前方有洪災的消息，立刻決定不再往前開，然後把大家送到安全的地方。

他說：「我們親眼看到好幾輛巴士被洪水沖走，好幾個村莊都被沖毀，到處充滿緊張的氣息，我們強忍著恐慌，讓司機載我們回到加德滿都的飯店。」

另一名印度民眾告訴印度時報說：「我們原本要前往發生災難的地方，但因為辦簽證的過程延誤了3天，我們整個行程也延誤了，否則我們當時已經在那裡，可能也都沒命了。」

尼泊爾洪災後進入第5天，美國地質調查所（USGS）表示，這場災難是尼泊爾自2015年地震以來最致命的一場災害，起因是冰川崩塌，引發大量冰雪與碎屑形成的洪流。

根據尼泊爾與中國公布的數據，目前失蹤人數接近3000人，已尋獲691具遺體。尼泊爾當局今天警告，洪水的水位持續在升高，呼籲救援團隊提高警戒。